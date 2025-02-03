 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проекте

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что правительство страны не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

По словам Мулино, Рубио «не высказывал реальной угрозы вернуть [Панамский] канал или применить силу». Однако он сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение, что присутствие Китая в районе канала нарушает договор, повлекший передачу Панаме этой водной артерии в 1999 году. Соглашение призывает к обеспечению постоянного нейтралитета канала.

Рубио заявил президенту Панамы, что президент США Дональд Трамп не желает сохранения статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Госдеп США в своем заявлении подчеркнул, что, если изменения не наступят немедленно, США будут вынуждены принять меры для защиты своих прав.

Инициатива «Пояс и путь» (ранее называлась «Один пояс — один путь») — китайская глобальная стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Проистекает из идеи «Экономического пояса Шелкового пути», которую председатель Китая Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Проект направлен на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского и зарубежного капитала.

По данным сервиса Statista, в 2023 году к «Поясу и пути» подключилось 149 стран. Из них 44 — из Африки, южнее Сахары, 35 — из Европы и Центральной Азии, 25 — государства Восточной Азии и Тихого океана, 21 — Латинской Америки и Карибского бассейна, 18 — с Ближнего Востока и из Северной Африки, шесть — из Юго-Восточной Азии.

Материал дополняется

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Панама Китай
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проектеПолитика, 01:35
В МВД России рассказали о реестре контролируемых лиц из числа мигрантовОбщество, 01:10
В Белоруссии при взрыве баллона в доме погибли три члена одной семьиОбщество, 01:04
В Киеве назвали «провальным» план советника Трампа с проведением выборовПолитика, 01:01
Как «ВКонтакте» определила YouTube в России по охвату. ИнфографикаТехнологии и медиа, 01:00
Порошенко заявил, что Киев не создал эффективную коммуникацию с ТрампомПолитика, 00:58
Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в ЛенобластиОбщество, 00:37
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Жену Нетаньяху заподозрили в попытке запугать свидетеля по делу мужаОбщество, 00:24
Президент Абхазии выразил соболезнования Путину из-за удара ВСУ по СуджеПолитика, 00:15
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
В Думе захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из РоссииПолитика, 00:00
Треть банков из топ-100 ухудшили финансовый результат в 2024 годуФинансы, 00:00
Главные трансферы футболистов между «Спартаком» и ЦСКАСпорт, 00:00
У ТЦК в Павлограде произошел взрывПолитика, 02 фев, 23:56