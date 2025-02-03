Панама после претензий Трампа отказалась от участия в китайском проекте

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что правительство страны не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

По словам Мулино, Рубио «не высказывал реальной угрозы вернуть [Панамский] канал или применить силу». Однако он сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение, что присутствие Китая в районе канала нарушает договор, повлекший передачу Панаме этой водной артерии в 1999 году. Соглашение призывает к обеспечению постоянного нейтралитета канала.

Рубио заявил президенту Панамы, что президент США Дональд Трамп не желает сохранения статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. Госдеп США в своем заявлении подчеркнул, что, если изменения не наступят немедленно, США будут вынуждены принять меры для защиты своих прав.

Инициатива «Пояс и путь» (ранее называлась «Один пояс — один путь») — китайская глобальная стратегия по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Проистекает из идеи «Экономического пояса Шелкового пути», которую председатель Китая Си Цзиньпин впервые выдвинул в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Проект направлен на активизацию многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского и зарубежного капитала. По данным сервиса Statista, в 2023 году к «Поясу и пути» подключилось 149 стран. Из них 44 — из Африки, южнее Сахары, 35 — из Европы и Центральной Азии, 25 — государства Восточной Азии и Тихого океана, 21 — Латинской Америки и Карибского бассейна, 18 — с Ближнего Востока и из Северной Африки, шесть — из Юго-Восточной Азии.

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