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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рубио заявил, что Трамп против статус-кво по ситуации с Панамским каналом

Госсекретарь Рубио: Трамп не хочет сохранять статус-кво по Панамскому каналу
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала из-за возросшего влияния Китая на регион. Об этом на встрече с главой Панамы Хосе Раулем Мулино заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Госсекретарь Рубио ясно дал понять [Мулино], что такой статус-кво неприемлем и что при отсутствии немедленных изменений Соединенным Штатам придется принять меры, необходимые для защиты своих прав по Договору», — говорится в пресс-релизе.

В обращении поясняется, что Трамп сделал предварительное заключение о том, что нынешнее влияние и контроль Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала. 

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В ответ на заявление Рубио глава Панамы ответил, что его стране не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль США над Панамским каналом. По его словам, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по этой водной артерии. Кроме того, влияние на канал имеет Китай.

Россия поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала.

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Панамский канал Марко Рубио Дональд Трамп
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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