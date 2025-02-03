Рубио заявил, что Трамп против статус-кво по ситуации с Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп не хочет сохранять статус-кво относительно Панамского канала из-за возросшего влияния Китая на регион. Об этом на встрече с главой Панамы Хосе Раулем Мулино заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Госсекретарь Рубио ясно дал понять [Мулино], что такой статус-кво неприемлем и что при отсутствии немедленных изменений Соединенным Штатам придется принять меры, необходимые для защиты своих прав по Договору», — говорится в пресс-релизе.

В обращении поясняется, что Трамп сделал предварительное заключение о том, что нынешнее влияние и контроль Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

В ответ на заявление Рубио глава Панамы ответил, что его стране не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».

Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить контроль США над Панамским каналом. По его словам, американские суда и военные корабли сильно переплачивают за проход по этой водной артерии. Кроме того, влияние на канал имеет Китай.

Россия поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала.