Панама отменила плату за проход судов США через Панамский канал

Госдепартамент отметил, что это «позволит правительству США экономить миллионы долларов в год». Трамп заявлял, что американские суда переплачивают за проход через канал, и угрожал забрать его у Панамы

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Панама отменила плату за проход американских судов через Панамский канал, заявил Госдепартамент в соцсети X.

«Суда правительства Соединенных Штатов теперь могут проходить Панамский канал без каких-либо сборов, что позволит правительству США экономить миллионы долларов в год», — говорится в сообщении.

Госсекретарь Марко Рубио 2 февраля встречался с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино. Панама не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь», сообщил Мулино после переговоров с Рубио. Президент США Дональд Трамп отказался сохранять статус-кво относительно канала из-за возросшего влиянии Китая на регион, объяснил глава Госдепа.

Трамп пожаловался на «смехотворно высокие тарифы» за проход американских судов по Панамскому каналу и пригрозил вернуть его под контроль США. Каждый метр канала принадлежит Панаме, заявил Мулино в ответ на угрозы американского президента.

В своей инаугурационной речи американский лидер назвал решение отдать Панамский канал ошибкой. По его словам, сейчас американские суда переплачивают за проход через него, в том числе и корабли ВМС. Каналом же фактически управляет Китай, убежден Трамп. «А мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме. И мы забираем его обратно», — подчеркнул он.