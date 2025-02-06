Руководство Панамского канала отвергло сообщение Госдепа США

Администрация Панамского канала после заявления Госдепа США об отмене платы для американских судов сообщила, что не вносила изменений в соответствующие тарифы, и готова обсуждать с Вашингтоном условия прохода кораблей

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Администрация Панамского канала отрицает сообщение Госдепартамента США об отмене платы за проход судов, принадлежащих американскому правительству.

В заявлении администрации в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) говорится, что никаких изменений, касающихся сборов за проход по каналу, не вносилось.

«Руководство Панамского канала, как оно уже заявило, готово установить диалог с соответствующими должностными лицами США относительно транзита военных судов из указанной страны», — говорится в сообщении.

О том, что для правительственных судов США проход через канал будет бесплатным, Госдеп объявил вскоре после визита госсекретаря Марка Рубио в Панаму. На встрече с представителями властей страны, в том числе президентом Хосе Раулем Мулино, Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп видит угрозу в возросшем влиянии Китая на регион. Республиканец жаловался на «смехотворно высокие тарифы» и пригрозил вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона.

В 1977 году американский президент Джимми Картер и глава Панамы Омар Торрихос подписали договор о постепенном выводе канала из-под контроля США. В 1999-м канал полностью перешел Панаме. В соответствии со вторым соглашением США лишились возможности размещать военные объекты в зоне канала, но сохранили право на транзит военных судов по этому пути.

Мулино ранее называл утверждения о вмешательстве Китая в работу канала «чушью», но после встречи с Рубио сообщил, что правительство проверит управляемые Пекином порты, передает Axios. На прошлой неделе Мулино сообщил, что его страна не будет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».

5 февраля в Пентагоне сообщили, что после переговоров главы ведомства Пита Хегсета с Мулино стороны договорились о расширении сотрудничества между американскими военными и силами безопасности Панамы. «Они согласились, что Соединенные Штаты и Панама поддерживают прочные отношения и разделяют многочисленные интересы в сфере безопасности, включая защиту Панамского канала», — говорится в заявлении Минобороны США.