Американские инвесторы получат контроль над портами в Панамском канале

Под контроль консорциума во главе с BlackRock перейдут два важных порта на разных концах Панамского канала. Трамп ранее возмущался из-за присутствия гонконгской компании Hutchison в этом бизнесе, теперь она продаст свои активы

Порт Бальбоа (Фото: Enea Lebrun / Reuters)

Консорциум инвесторов из США во главе с инвестиционной компанией BlackRock выкупит контрольный пакет акций в портах Панамского канала, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщений компаний.

Сейчас портами Бальбоа и Кристобаль управляет гонконгская компания CK Hutchison. Сделка по приобретению двух панамских портов оценивается в $22,8 млрд, она включает в себя еще более 40 других портов по всему миру.

Источник WSJ, непосредственный участник сделки, рассказал, что Hutchison сначала рассматривала возможность оспорить в судебном порядке любые попытки вывести портовый бизнес из-под своего контроля. Однако предложение от BlackRock оказалось очень выгодным и «элегантным», так что глава компании, 96-летний Ли Ка-шинг, не смог от него отказаться.

Hutchison оставит за собой порты в Гонконге и Китае. Еще несколько панамских портов находятся под управлением других компаний, но Бальбоа и Кристобаль считаются важнейшими.

Трамп после избрания на пост президента заявил, что США могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены — он указал на высокие тарифы для американских кораблей. США участвовали в строительстве канала в первой половине ХХ века, объект был передан Панаме в 1977 году и полностью перешел под контроль властей страны в 1999-м.

Трамп подчеркнул, что канал считается жизненно важным национальным достоянием для его страны из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности. Наибольшую озабоченность у США вызывал контроль гонконгской компании над объектами канала.

Панамский президент Хосе Рауль Мулино ответил Трампу, что «каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так и будет».