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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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FT узнала об «ужасном» разговоре Трампа с премьером Дании о Гренландии

FT: Трамп в разговоре с премьером Дании заявил о планах приобретения Гренландии
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп в разговоре с датским премьером дал понять, что всерьез хочет получить контроль над Гренландией и пригрозил Копенгагену тарифами
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что всерьез настроен взять Гренландию под контроль, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

45-минутный разговор состоялся на прошлой неделе, до инаугурации Трампа, Белый дом его не комментировал. Фредериксен после беседы подчеркнула, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, отметив при этом «большой интерес» Америки к этой территории.

По словам источников FT, разговор прошел очень плохо, Трамп вел себя агрессивно и был настроен на конфронтацию, хотя Фредериксен и предложила нарастить сотрудничество в вопросе военных баз и добычи полезных ископаемых. «Это было ужасно», — сказал один из собеседников. Другой чиновник сказал, что американский президент был непреклонен, «это было как холодный душ. «До этого Трампа было тяжело воспринимать всерьез. Но я думаю, это все серьезно, и потенциально очень опасно», — сказал он.

Как Трамп может получить контроль над Гренландией и хочет ли этого остров
Политика
Фото:Egmont Strigl / imagebroker.com / Global Look Press

«Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы», — сообщил еще один источник FT.

В Европе многие надеялись, что слова Трампа о стремлении установить контроль над Гренландией по соображениям «национальной безопасности» были переговорной уловкой, предназначенной для усиления влияния на НАТО, а также для России и Китая. Однако звонок Фредериксен «разрушил эти надежды» и усугубил внешнеполитический кризис между союзниками по Североатлантическому альянсу, пишет газета. При этом в офисе датского премьера заявили, что «не признают интерпретацию разговора, данную анонимными источниками».

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее.

«Президент Трамп ясно дал понять, что безопасность Гренландии важна для Соединенных Штатов, поскольку инвестиции Китая и России во всем арктическом регионе значительны», — заявил газете представитель Совета национальной безопасности Белого дома. По его словам, республиканец «привержен не только защите интересов США в Арктике, но и сотрудничеству с Гренландией для обеспечения взаимного процветания».

В начале января гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США; Фредериксен назвала это желание «законным и понятным».

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Гренландия Дональд Трамп Дания США
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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