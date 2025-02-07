В НАТО обсудили войска в Гренландии на случай «американского вторжения»

Неформальные переговоры о том, как можно отреагировать на возможное «американское вторжение» в Гренландию, прошли с участием представителей Германии. Обсуждалось в том числе применение ст. 5 Североатлантического договора

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Страны НАТО обсудили размещение войск в Гренландии в ответ на угрозу американского президента Дональда Трампа использовать армию США для захвата острова, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, представители Германии были в числе «десятков европейских союзников», которые провели неформальные переговоры по поводу того, как реагировать, если США реализуют свою угрозу. В ходе беседы также обсуждалось, может ли в случае «американского вторжения» быть применена статья 5 Североатлантического договора. Она предусматривает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех. Дания, чьей автономной территорией является Гренландия, входит в НАТО.

Der Spiegel ранее передавал, что правительство Германии открыто к идее размещения в Гренландии войск НАТО. Такой шаг, с одной стороны, дал бы Трампу понять, что страны Европы разделяют его взгляды на стратегическую важность острова для безопасности Арктики, а с другой — помешал бы республиканцу реализовать свои планы на остров военными средствами.

О том, что США не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп говорил в начале января. Президент США отмечал, что Гренландия нужна стране для обеспечения национальной безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе говорил, что американский лидер проявит территориальный интерес к Гренландии независимо от того, что «вопят европейцы».

Гренландия — бывшая датская колония, сейчас представляет собой автономную территорию в составе королевства. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 57 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами.