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Bloomberg оценил последствия войны за Тайвань в $10 трлн

Bloomberg оценил последствия войны за Тайвань для мировой экономики в $10 трлн
В случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в конфликте США, которые обещали защищать остров, последствия для мировой экономики будут намного серьезнее, чем от военных действий на Украине и COVID, пишет Bloomberg
Самолет Mirage 2000-5 ВВС Тайваня
Самолет Mirage 2000-5 ВВС Тайваня (Фото: Ann Wang / Reuters)

Вероятная война за Тайвань может обойтись миру в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП, пишет Bloomberg. Это во многом затмевает экономические последствия от конфликта России и Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса: остров — крупнейший производитель полупроводников, которые используются в электронных устройствах по всему миру, а Тайваньский пролив — один из самых загруженных морских маршрутов.

Китаевед, эксперт Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт заявил, что интерес к тайваньскому вопросу со стороны транснациональных компаний вырос после начала военных действий на Украине. Американские эксперты по национальной безопасности, а также мировые консалтинговые фирмы рассматривают различные варианты развития событий: от морской блокады Тайваня до полномасштабного вторжения Китая.

Аналитики Bloomberg Economics смоделировали два сценария: вторжение Китая на Тайвань, которое приведет к втягиванию США в конфликт (президент Джо Байден обещал, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения) и торговая блокада острова. Самым серьезным ударом для крупных экономик и мира в целом станет отсутствие чипов и других полупроводников, значительные потери понесут различные отрасли — от производства ноутбуков, планшетов и смартфонов до автомобилестроения.

Тайвань вступил в финальную фазу выборов «между миром и войной»
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Среди последствий войны Bloomberg назвал:

  • уничтожение экономики Тайваня, падение ВВП на 40%
  • падение ВВП Китая на 16,7% из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к полупроводникам;
  • снижение ВВП США на 6,7%;
  • снижение мирового ВВП на 10,2%, при этом сильнее всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

В случае блокады острова со стороны материкового Китая:

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  • экономика Тайваня снизится на 12,2%;
  • для Китая, США и мира в целом снижение ВВП составит 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

При втором сценарии мир по-прежнему потеряет доступ к полупроводникам, производимым на Тайване, но последствия для мировой торговли, судоходства и финансового рынка будут менее серьезными, полагают в Bloomberg Economics.

Будущее Тайваня во многом зависит от выборов на острове, назначенных на 13 января. На пост президента претендуют кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, а также кандидаты от двух крупнейших оппозиционных партий, Гоминьдана и Тайваньской народной партии, Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ. Первый, как пишет Bloomberg, не планирует нарушать отношения с Пекином, но в прошлом он называл себя «прагматичным борцом за независимость Тайваня». Для Пекина, который считает остров частью своей территории, стремление к независимости означало бы пересечение красной линии. Двое других кандидатов обещают предпринять шаги по улучшению отношений с Китаем, «не жертвуя при этом фактической независимостью острова».

Американские чиновники, опрошенные Bloomberg, в зависимости от исхода выборов на Тайване называют среди возможных действий Китая военное вторжение, экономические санкции и кибератаки.

Лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил об исторической необходимости воссоединения с Тайванем. Действующий президент Тайваня Цай Инвэнь в ответ сказала, что курс Тайбэя в отношениях с Пекином должен определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве. Она также призвала Китай уважать итоги предстоящих выборов.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тайвань Китай США мировая экономика
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