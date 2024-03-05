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Политика ,  
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Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем

Китай отказался от «мирного воссоединения» с Тайванем
Премьер-министр КНР Ли Цян в своем выступлении в парламенте опустил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем. При этом он сказал, что Пекин «будет способствовать мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива»
Фото: Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

На фоне того, как Китай решил в 2024 году увеличить свои военные расходы на 7,2% до рекордных $231 млрд, Пекин ужесточает риторику в отношении Тайваня, пишет Reuters, ссылаясь на выступление премьер-министра КНР Ли Цяна на Всекитайском совете народных представителей (ВСНП, парламент КНР) 5 марта.

Агентство, в частности, обратило внимание на то, что в своей речи Ли опустил формулировку «мирное воссоединение» с Тайванем, к которому премьер призывал в прошлом году. На этот раз он заявил, что Пекин «будет тверд в продвижении дела воссоединения Китая», и использовал привычную формулировку о том, что КНР будет «решительно противиться независимости Тайваня». Помимо этого, он сказал, что Пекин «будет способствовать мирному развитию отношений между двумя сторонами пролива» и «будет защищать фундаментальные интересы китайской нации», что, как отметило агентство Bloomberg, «в значительной степени соответствует предыдущим заявлениям» китайского руководства.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В своей речи Ли сослался на принцип «одного Китая» и Консенсус 1992 года — согласно этой договоренности, которую Пекин и Тайбэй достигли 32 года назад в Гонконге, обе стороны признают единство Китая, хотя каждая из них трактует эту договоренность по-своему. Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией КНР и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

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Майк Галлахер (слева) во время встречи с Лай Циндэ (справа)&nbsp;

В последние три года КНР нарастила военную активность неподалеку от Тайваня. Так, в августе 2022 года, после визита на остров спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси, Пекин провел учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива. Из-за визита Пекин приостановил сотрудничество с Вашингтоном в ряде областей. США, в свою очередь, заявили, что поездки американских представителей на Тайвань не противоречат принципу «одного Китая» и не говорят о том, что Штаты отвергают этот принцип. США настаивают на том, что они придерживаются политики «одного Китая», при этом с 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.

Осенью 2022 года замглавы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Коэн заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил военным подготовиться к тому, чтобы установить военный контроль над Тайванем к 2027 году. При этом он отметил, что американской разведке неизвестно, приняло ли китайское руководство окончательное решение на этот счет.

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Летом 2023-го с аналогичной оценкой выступил директор ЦРУ Уильям Бернс. «Я не уверен, что [председатель КНР Си Цзиньпин] принял то или иное решение. Я считаю, что это означает, что на сегодняшний день президент Си и командование народной освободительной армии Китая сомневаются, что они смогут провести успешное полномасштабное вторжение на Тайвань с приемлемыми для них затратами», — сказал он. По его словам, то, что в Китае готовятся к столкновению с Тайванем, еще не значит, что столкновения нельзя избежать.

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