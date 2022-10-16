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Си Цзиньпин призвал создать армию «мирового класса» к 2027 году

Си Цзиньпин рассказал о планах по модернизации армии Китая к 2027 году
К столетней годовщине армии необходимо модернизировать подготовку военнослужащих и внедрить новые технологии в оборонной сфере, заявил председатель КНР. Он не исключил использование силы для «воссоединения» с Тайванем
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Yao Dawei / Xinhua)

Выполнение плана по модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и превращения ее в армию «мирового класса» к 2027 году — «стратегическая задача для строительства современного социалистического государства», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия XX съезда компартии, передает Xinhua. Армия всегда должна подчиняться партии, подчеркнул лидер страны.

Пекин углубит реформу в области военного образования, модернизирует систему подготовки военнослужащих, военное право, укрепит вооруженные силы и внедрит новые технологии, пообещал Си Цзиньпин. Достичь поставленных целей он призвал к столетию НОАК (она была основана как «Красная армия» в 1927 году).

В сентябре замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Си Цзиньпин поручил своим военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем, хотя в Пекине пока не приняли окончательное решение по этому вопросу. Вскоре после этого председатель КНР призвал вооруженные силы «сосредоточиться на подготовке к войне».

В сегодняшней речи Си Цзиньпин заявил о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. Он отметил, что в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с островом, который в 1949 году провозгласил свою независимость, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

Власти США неоднократно говорили, что готовы к военному ответу на возможное использование китайским руководством силы против Тайваня. Хотя формально Вашингтон придерживается политики «одного Китая», в Соединенных Штатах действует «Закон об отношениях с Тайванем», который предполагает оборонную помощь Тайбэю в случае внешней угрозы безопасности.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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