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Политика ,  
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Китай увеличит военный бюджет на 7,2%

Китай увеличит военный бюджет на 7,2%, до рекордных $231 млрд
При планируемом росте ВВП в 2024 году на 5% Китай решил увеличить военный бюджет на 7,2%, до $231 млрд, следует из проекта бюджета. Для сравнения, оборонный бюджет США на 2024 год составляет $886,3 млрд, а России — $118 млрд
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В 2024 году Китай увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2%, до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского совета народных представителей (ВСНП, парламент КНР). Вместе с этим, согласно документу, целевой показатель роста ВВП на этот год составляет 5%.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на сессии ВСНП, заявил, что Китай продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства извне в тайваньский вопрос. «Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа «одного Китая», решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства», — сказал глава китайского правительства.

Он также подчеркнул, что Пекин будет «неуклонно придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики и идти по пути мирного развития».

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Фото: An Rong Xu / Getty Images

Китай в течение последних лет ежегодно увеличивает свои военные расходы. В 2017 году они впервые превысили 1 трлн юаней (около $138 млрд по курсу на сегодняшний день), и в последующие годы, в том числе во время пандемии, они продолжали расти. Исключением не стал и 2022 год, тогда в бюджете предусмотрели увеличение трат на оборону на 7,1% — до 1,451 трлн юаней (около $200 млрд). В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону на 7,2%, до 1,55 трлн юаней (около $214 млрд).

Для сравнения, оборонный бюджет США на 2024 год составляет $886,3 млрд, а России — $118 млрд. Также как и в случае с КНР, оборонные бюджеты Москвы и Вашингтона стали рекордными (в долларовом эквиваленте без учета инфляции).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай военный бюджет оборона Тайвань
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