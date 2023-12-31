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Политика ,  
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Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем исторической необходимостью

Си Цзниьпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью
Воссоединение Китая с Тайванем является исторической необходимостью, соотечественники по обе стороны пролива должны «разделить великую славу национального возрождения», заявил Си Цзиньпин в новогоднем обращении
Фото: An Rong Xu / Getty Images
Фото: An Rong Xu / Getty Images

Воссоединение Китая с Тайванем является исторической необходимостью, заявил лидер КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. Текст опубликован на сайте МИДа Китая.

«Мы должны продолжать поддерживать Гонконг и Макао в том, чтобы они в полной мере использовали свои собственные преимущества и поддерживали долгосрочное процветание и стабильность, а также лучше интегрировались в общее развитие страны. Воссоединение Родины — историческая необходимость, и соотечественники по обе стороны [Тайваньского] пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения», — сказал он.

Си Цзиньпин напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики. Он заявил, что Китай должен «неуклонно продвигать модернизацию по китайскому образцу, полно, точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития».

Кроме того, китайский лидер отметил необходимость «настойчиво стремиться к прогрессу, сохраняя стабильность, способствуя стабильности через прогресс», добиваясь долгосрочного экономического развития, а также развития науки и технологий.

Тайвань в 1949 году стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, проигравших коммунистам в гражданской войне. Они не признали законность новых властей Китая и не согласились считать себя частью страны, подвластной коммунистам. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из своих провинций.

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Прошлой осенью на съезде партии Си Цзиньпин публично объявил о готовности применить силу в отношении Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию. Он не раз подчеркивал необходимость для армии готовиться к ведению реальных боевых действий. Пекин исключает возможность компромисса в вопросе принадлежности Тайваня.

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27 декабря во время выступления, посвященного 130-летию со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, Си заявил, что Тайвань «обязательно» будет объединен с материковым Китаем. «Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая», — добавил он.

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Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года

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Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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