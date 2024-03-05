Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль «в основном принял» предложение о шестинедельном перемирии с ХАМАС в секторе Газа, со ссылкой на представителя администрации президента США сообщили CNN и FT. По словам источника, это перемирие позволит провести второй раунд обмена пленными.

Для достижения соглашения Израиль хочет получить список живых заложников, пишет Reuters. Однако ХАМАС отказывается давать по этому вопросу четкие ответы, говорит собеседник Ynet. По данным The Times of Israel, группировка также не предоставила список палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. В итоге Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня, которые должны были состояться в Каире.