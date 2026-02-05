 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль назвал условие диалога с США по продлению договора о ракетах

Песков: Россия готова к диалогу с США по ДСНВ, если будут конструктивные ответы
Сюжет
Переговоры России и США
Россия готова к диалогу с США по продлению договора о ядерных ракетах, если будут конструктивные ответы, заявил Песков. Стороны обсуждали этот вопрос накануне на полях переговоров в Абу-Даби, писал Axios
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия вступит в переговоры с США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при наличии конструктивной реакции от американской стороны, сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков корреспонденту «Россия-1».

«Ну, слушайте, если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал он.

Ранее Axios писал, что Россия и США близки к продлению договоренностей вокруг ДСНВ. Стороны обсуждали этот вопрос на поля украинских переговоров в Абу-Даби. «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», — заявил изданию американский чиновник.

Документ истекает 5 февраля. В этот же день в Кремле заявили о сожалении из-за истечения срока действия договора о ядерных ракетах. Там напомнили, что Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год, однако Вашингтон на эту инициативу не ответил, из-за чего мир рискует оказаться в «более опасном положении».

СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулировавшее размеры ядерных арсеналов двух стран. Он был подписан в Праге в апреле 2010 года, вступил в силу в феврале 2011-го и был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что и было сделано в 2021-м. Обязательства стороны выполнили к 2018-му. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

Москва после окончания срока действия ДСНВ будет анализировать поведение других стран, обладающих ядерным оружием, предупредил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире. Других деталей он не раскрыл.

Axios узнал, что Россия и США близки к продлению договора о ракетах
Политика
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на втором раунде трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби

Президент США Дональд Трамп в январе спокойно отреагировал на возможность истечения срока договора. В интервью The New York Times, что сможет заключить более «выгодное соглашение». В Кремле в свою очередь заявляли, что без учета арсеналов Франции и Великобритании заключить новый договор будет невозможно.

Аналогичное заявление в 2023-м сделал Владимир Путин. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о новом договоре по СНВ, нужно учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

Ядерный потенциал Китая также является одним из ключевых факторов, влияющих на вопрос о продлении ДСНВ, заявил Радио РБК директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его словам, Пекин не планирует вступать в многосторонние соглашения, а без учета его ракетно-ядерных сил США не готовы к новому договору с Россией.

Валерия Доброва
Дмитрий Песков Кремль ДСНВ США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
