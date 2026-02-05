Кремль назвал условие диалога с США по продлению договора о ракетах
Россия вступит в переговоры с США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при наличии конструктивной реакции от американской стороны, сообщил представитель российского президента Дмитрий Песков корреспонденту «Россия-1».
«Ну, слушайте, если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал он.
Ранее Axios писал, что Россия и США близки к продлению договоренностей вокруг ДСНВ. Стороны обсуждали этот вопрос на поля украинских переговоров в Абу-Даби. «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», — заявил изданию американский чиновник.
Документ истекает 5 февраля. В этот же день в Кремле заявили о сожалении из-за истечения срока действия договора о ядерных ракетах. Там напомнили, что Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год, однако Вашингтон на эту инициативу не ответил, из-за чего мир рискует оказаться в «более опасном положении».
СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулировавшее размеры ядерных арсеналов двух стран. Он был подписан в Праге в апреле 2010 года, вступил в силу в феврале 2011-го и был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что и было сделано в 2021-м. Обязательства стороны выполнили к 2018-му. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.
Москва после окончания срока действия ДСНВ будет анализировать поведение других стран, обладающих ядерным оружием, предупредил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире. Других деталей он не раскрыл.
Президент США Дональд Трамп в январе спокойно отреагировал на возможность истечения срока договора. В интервью The New York Times, что сможет заключить более «выгодное соглашение». В Кремле в свою очередь заявляли, что без учета арсеналов Франции и Великобритании заключить новый договор будет невозможно.
Аналогичное заявление в 2023-м сделал Владимир Путин. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о новом договоре по СНВ, нужно учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.
Ядерный потенциал Китая также является одним из ключевых факторов, влияющих на вопрос о продлении ДСНВ, заявил Радио РБК директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. По его словам, Пекин не планирует вступать в многосторонние соглашения, а без учета его ракетно-ядерных сил США не готовы к новому договору с Россией.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ