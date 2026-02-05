Нарышкин рассказал, что будет делать Россия после истечения срока ДСНВ

Россия после истечения срока ДСНВ будет отслеживать поведение других стран, которые обладают ядерным оружием, сказал Нарышкин. Ранее в Кремле говорили, что новое соглашение может быть заключено только с учетом общего арсенала НАТО

Сергей Нарышкин (Фото: Валерия Калугина / ТАСС)

Москва после окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет анализировать поведение других стран, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что страна стремилась сохранить это соглашение и обязалась придерживаться норм документа до даты истечения срока его действия, который истекает 5 февраля.

«В дальнейшем Россия будет вести себя ответственно и анализировать эту ситуацию и поведение других стран, прежде всего тех стран, которые обладают ядерным оружием», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют из-за истечения срока действия договора о ядерных ракетах. Он напомнил, что президент Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год, но США не откликнулись на эту инициативу.

Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире. При этом в Кремле считают, что заключать новое соглашение по СНВ невозможно без учета ядерного арсенала стран НАТО.