Эксперты напомнили о «третьем факторе» на фоне отмены ДСНВ

Эксперты считают, что Китай не планирует вступать в многосторонние соглашения, а без учета его ракетно-ядерных сил США не готовы к новому договору с Россией

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Ядерный потенциал Китая стал третьим ключевым фактором, влияющим на вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в эфире программы «Да или Нет» на Радио РБК заявил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

«Они [США] будут вынуждены искать такого договора с китайцами. Китайцы этого не хотят категорически. Любые попытки американцев рассуждать о так называемых многосторонних соглашениях контрпродуктивны. То есть вовлечь в новые договоры Россию и Китай. Потому что у России и Китая нет взаимного ядерного сдерживания. Мы не противники с Китаем друг другу, мы стратегические партнеры», — пояснил он.

По мнению Войтоловского, России и США необходимо возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями. Однако сделать это удастся только при качественном изменении военно-политической ситуации, которая сейчас «крайне негативна», добавил он.

Возобновить переговоры для заключения нового соглашения будет значительно сложнее, чем в прошлый раз, рассказал академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. По его мнению, в период отсутствия договора стороны будут постепенно терять представление о силах друг друга.

«Будет появляться новая система оружия, будет размываться представление о том, насколько стабильна стратегическая ситуация. При прежнем договоре и до него [были] очень четкие представления о степени устойчивости стратегической стабильности, которые подкреплялись и моделями, и точнейшими расчетами, и техническими оценками. Все это будет утрачиваться. Мы окажемся в ситуации большой неопределенности, а такая ситуация всегда опасна», — отметил он.

Ситуацию с договором и его продлением не надо драматизировать, рассказал Радио РБК сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов. По его мнению, «еще не все потеряно» в вопросе заключения нового соглашения. Однако он не исключил серьезных политических последствий в случае его отсутствия. «Может обрушиться режим нераспространения ядерного оружия, если стороны не будут принимать заметных усилий», — считает он.

По его мнению, в вопросе заключения нового договора у России больше инициативы, чем у США, которые «слишком заботятся о том, чтобы учесть ракетно-ядерный потенциал Китая». На вопрос, почему КНР не проявляет желания присоединиться к новому потенциальному договору, Климов ответил, что Пекин пока не достиг стратегического паритета с Вашингтоном или Москвой.

«На самом деле здесь мы видим вполне закономерные причины. Китай не достиг стратегического паритета с Соединенными Штатами и с Россией. И как мы можем согласовать соглашение в двухстороннем или трехстороннем порядке, если отстающая сторона никогда не пойдет на узаконивание равенства ради договора, а опережающая сторона, я имею в виду США и Россия, не будет жертвовать своим превосходством ради этого соглашения. Поэтому нужно время, чтобы Китай созрел и достиг определенных потолков», — пояснил он.

5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран. Таким образом, впервые с 1972 года между Россией и США нет ни соглашения в этой области, ни переговоров по разоружению.

В феврале 2023 года президент Владимир Путин приостановил участие России в договоре, но пообещал соблюдать его количественные ограничения. В сентябре 2025 года он заявил, что российская сторона готова соблюдать действие соглашения еще год после истечения срока его действия. При этом Путин подчеркнул, что мера будет жизнеспособной, только если США поступят аналогичным образом.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера «хорошей идеей», но указал, что при подготовке нового соглашения нужно учитывать и ядерный потенциал Китая. Однако, как сообщил накануне помощник президента Юрий Ушаков, Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона по ДСНВ.