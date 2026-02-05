Кремль выразил сожаление из-за непродления договора о ядерных ракетах

Фото: РИА Новости

Россия сожалеет, что США так и не приняли инициативу Москвы о продлении еще на год срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

Документ истекает 5 февраля.

«Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в связи. Неотвеченной осталась наша инициатива о создании потолка ограничений еще на год», — сказал он.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва была бы готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум на протяжении года после его истечения. Президент США Дональд Трамп сначала назвал это хорошей идеей, однако Вашингтон на инициативу так и не ответил.

Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире.

Как считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, истечение срока ДСНВ создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности, это мрачный момент для всего мира. «Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США», — сказал он.

