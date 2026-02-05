Вэнс заявил о планах работы с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия

Вэнс: США будут работать с Россией и Китаем по ядерному разоружению в мире

По словам Вэнса, наличие ядерного оружия у некоторых стран представляет собой самую большую мировую угрозу. Заявление вице-президента прозвучало на фоне готовящихся переговоров США и Ирана по ядерной сделке

США будут работать с Россией, Китаем или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире, которое представляет собой самую большую угрозу, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста The Megyn Kelly Show на YouTube.

«Мы будем работать с Китаем, Россией и любой другой страной, будь то наша дружественная страна или страна, с которой мы более конкурентоспособны, чтобы попытаться сократить количество ядерного оружия, существующего в мире. Я думаю, это самое важное, что можно сделать для мира и стабильности», — сказал Вэнс.

Вице-президент добавил, что именно на фоне ядерной угрозы президент США Дональд Трамп настаивает на запрете иметь ядерное оружие для Ирана. Вэнс отметил, что Трамп будет вести переговоры со всеми сторонами, стремясь достичь целей дипломатическим путем. «И если он почувствует, что военный вариант — единственный выход, то в конечном итоге он выберет этот вариант», — сказал вице-президент США.

Американский президент ранее призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, предупредив, что в противном случае страну ждет атака, «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что переговоры с США по ядерным вопросам пройдут 6 февраля в столице Омана Маскате.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США истек 5 февраля 2026 года. Документ регулировал размеры ядерных арсеналов двух стран. Он вступил в силу в 2011 году на десятилетний срок с правом однократного продления еще на пять лет.

В августе 2025 года Трамп во время двусторонней встречи с президентом Южной Кореи в Белом доме заявил, что Россия согласна сокращать арсеналы ядерного вооружения. «Денуклеаризация — это большая цель. Россия готова это сделать. Я думаю, что Китай тоже будет готов это сделать», — сказал американский лидер. Ранее республиканец заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы сокращения ядерных арсеналов во время встречи на Аляске 15 августа.

Двумя годами ранее, летом 2023 года, Путин рассказал, что страны НАТО склоняют Россию к сокращению вооружений. «Хрен им, как говорят у нас в народе», — добавил Путин.