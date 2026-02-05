 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Axios узнал, что Россия и США близки к продлению договора о ракетах

Сюжет
Переговоры России и США
Россия и США близки к договоренностям продолжать соблюдать ДСНВ, срок которого истекает сегодня, узнал Axios. Стороны обсуждали этот вопрос в Абу-Даби. С этой инициативой ранее выступил Путин
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на втором раунде трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на втором раунде трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби (Фото: МИД ОАЭ)

Россия и США близки к соглашению о продолжении соблюдения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III), пишет Axios со ссылкой на источники.

Проект плана нуждается в одобрении обоими президентами — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По сведениям издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять политика Джаред Кушнер обсуждали продление договора с российскими чиновниками на полях переговоров по Украине в Абу-Даби. Стороны договорились придерживаться условий истекающего договора и вести переговоры о новом соглашении, говорится в публикации.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов модернизации системы», — заявил изданию один из собеседников.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

Срок действия российско-американского договора истекает 5 февраля. Официально продлить документ больше нельзя — прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет, которым стороны уже воспользовались в 2021 году.

Россия и США в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700.

В Кремле заявили о сожалении из-за истечения срока действия договора о ядерных ракетах. Там напомнили, что Владимир Путин минувшей осенью предлагал продолжить соблюдать соглашение еще год. Президент США Дональд Трамп сначала назвал это хорошей идеей, однако Вашингтон на инициативу так и не ответил.

Кремль выразил сожаление из-за непродления договора о ядерных ракетах
Политика
Фото:РИА Новости

Накануне срока истечения договора вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире.

Как считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, истечение срока ДСНВ создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности, это мрачный момент для всего мира. Reuters писал, что без нового договора о сокращении ядерных арсеналов между США и Россией может начаться «безудержная гонка ядерных вооружений».

Авторы
Теги
Валерия Доброва
При участии
Екатерина Постникова
ДСНВ ракеты США Россия соглашения
