Гутерриш назвал мрачным моментом для всего мира истечение ДСНВ

Истечение срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности, это мрачный момент для всего мира. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Впервые более чем за полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы России и США — двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия. Это серьезный момент для международного мира и безопасности», — сказано в заявлении генсека ООН, которое приводит ТАСС.

Он призвал Россию и США незамедлительно возобновить диалог для создания новой системы контроля над вооружениями.

Материал дополняется