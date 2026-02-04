Путин заявил Си о плане действовать «взвешенно и ответственно» по ДСНВ

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись взглядами на отношения с США, их подходы «в принципе совпадают», сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По словам Ушакова, Путин обратил внимание, что 5 февраля истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ушаков также заявил, что Россия 22 сентября 2025 года предложила США продлить ограничения, однако ответа от американской стороны не поступило.

Путин, по словам Ушакова, подчеркнул, что Россия будет действовать «взвешенно и ответственно». Страна остается открытой к поиску переговорных путей для обеспечения стратегической стабильности.

Договор СНВ-III (также ДСНВ) — российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Возможность его формального продления исчерпана: предусмотренный договором пятилетний срок стороны уже использовали в 2021 году. Срок действия договора заканчивается 5 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что отсутствие реакции со стороны Вашингтона повышает риски для глобальной безопасности.

«Действительно, время уже сокращается, как шагреневая кожа, и буквально через несколько дней мир останется, наверное, в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал Песков.

В ООН призвали к контролю над вооружениями на фоне завершения срока ДСНВ.

Заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак заявил, что риск применения ядерного оружия сейчас является самым высоким за последние десятилетия.