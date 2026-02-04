Папа римский призвал Россию и США продлить ДСНВ

Папа Римский Лев XIV (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Папа римский Лев XIV призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истечет 5 февраля.

Первый в истории понтифик родом из США подчеркнул, что нынешняя мировая ситуация «требует принятия всех возможных мер для предотвращения новой гонки вооружений».

«Я настоятельно призываю не допустить утраты действия этого документа. Сейчас как никогда важно заменить логику страха и недоверия коллективной этикой, побуждающей к выбору на пользу общего блага», — сказал он во время пресс-конференции в Ватикане (цитата по Reuters).

ДСНВ (СНВ-III) ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности (межконтинентальные ракеты, подлодки, бомбардировщики). Президент России Владимир Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения.

4 февраля помощник президента Юрий Ушаков после переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения ДСНВ. Вскоре МИД анонсировал публикацию доклада о судьбе ДСНВ — она ожидается уже сегодня.