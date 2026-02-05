Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

США, Израиль и Иран знают, что Россия готова внести вклад в выполнение потенциальных договоренностей, заявил Лавров, отметив, что Москва «не навязывается в помощники». Путин связывался как с Пезешкианом, так и с Нетаньяху

Сергей Лавров (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Россия «не навязывается в помощники» США, Израилю или Ирану, однако в контактах с ними обсуждает сложившуюся «взрывоопасную» для всего Ближнего и Среднего Востока ситуацию, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, все стороны знают, что Москва готова предложить свои услуги «в том, что касается вклада в выполнение договоренности», когда и если она будет достигнута.

«Иран — наш близкий партнер, сосед. Нам не безразлично то, как будет развиваться ситуация. <...> Там слишком много таких мин замедленного действия, которые только и ждут, чтобы на них наступили неуклюжей ногой», — сказал Лавров.

Очередной виток напряженности между Ираном, Израилем и США произошел на фоне митингов в Исламской Республике, начавшихся в конце декабря из-за экономического кризиса. Тегеран обвинил США и Израиль в организации протестов.

По информации The Washington Post и израильского телеканала Kan, Израиль через Россию передавал Ирану сигнал об отсутствии планов нападать первым, чтобы избежать превентивного удара со стороны Тегерана. В середине января президент России Владимир Путин поговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а затем — с иранским президентом Масудом Пезешкианом. В Кремле подчеркнули, что Москва прилагает усилия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп грозил ударом по Ирану из-за жестокого подавления протестов, но затем заявил, что передумал. Тем не менее он отправил на Ближний Восток «армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln «на всякий случай», призвав Тегеран пойти на ядерную сделку, которая предполагает, что Иран остановит свою ядерную программу. The Wall Street Journal писала, что США укрепляют свои возможности в области противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Ирана.

В начале февраля США и Иран договорились возобновить переговоры по ядерной сделке. Первый раунд запланирован на утро 6 февраля, он пройдет в столице Омана Маскате.