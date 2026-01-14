 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Сюжет
Протесты в Иране
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иран и Израиль передали друг другу послания через Москву, утверждает WP. По ее данным, обе стороны заверили друг друга в нежелании атаковать первыми. Тегеран, однако, встревожен намерениями Трампа
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Израиль в конце декабря, за несколько дней до начала массовых протестов, при посредничестве России связался с Ираном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Израиль пообещал не атаковать первым. Иран ответил по российскому каналу связи, что воздержится от превентивного удара, рассказали собеседники газеты.

Иранские чиновники позитивно восприняли действия Израиля, но сохранили тревогу из-за США. По их мнению, даже если Тель-Авив был искренен, по Ирану может ударить американская сторона в координации с Израилем, пока израильские войска атакуют ливанскую «Хезболлу».

РБК направил запрос в МИД России.

Израильский телеканал Kan со ссылкой на дипломатические источники в начале января сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в недавнем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным попросил его передать Тегерану сообщение, что израильская сторона не намерена нападать на Иран. Kan связал это с попыткой предотвратить сценарий, при котором Иран, считая нападение со стороны Израиля неизбежным, ударит первым.

Reuters узнал о возможном ударе США по Ирану в течение 24 часов
Политика
Обстановка в Тегеране, Иран

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, из-за чего подтвердить число жертв беспорядков затруднительно.

По подсчетам правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), при подавлении протестов к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности, арестованы более 10 тыс. участников акций. Иранский чиновник в комментарии Reuters говорил о 2 тыс. убитых.

По данным Reuters, Нетаньяху во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсуждал возможное вмешательство Вашингтона. Американский президент Дональд Трамп допускал, что США примут меры, если протесты будут подавляться силой. Он не исключал и военные удары. Европейский чиновник 14 января сообщил Reuters, что США могут атаковать Иран в течение 24 часов.

В то же время вечером 14 января Трамп заявил, что «из надежных источников» получил информацию о прекращении гибели демонстрантов в Иране и отсутствии планов «казней».

Тегеран обвинил США и Израиль в организации протестов. Спикера иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае атак «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные в регионе американские базы. Reuters 14 января писал, что США решили вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке.

Трамп пригрозил Ирану ударами, «которые они еще не видели» в случае атаки на американские базы.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Валентина Шварцман
Иран Израиль Удары протесты
