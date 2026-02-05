Небензя указал на опасность военного решения вопроса США с Ираном

Москва рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передал ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что любые военные решения вопроса опасны, недопустимы и могут иметь региональную проекцию.

Кроме того, в разговоре с российскими журналистами Небензя заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле, а также укреплять сферы стратегического партнерства.

Переговоры США и Ирана по ядерной программе пройдут в столице Омана Маскате 6 февраля. Ранее Axios сообщил, что администрацию американского президента Трампа попросили не срывать контакты с Тегераном лидеры не менее девяти стран Ближнего Востока.

Материал дополняется