Арагчи: переговоры по ядерной сделке с Ираном пройдут в Маскате 6 февраля

Глава МИД Ирана назвал время и место переговоров с США по ядерной сделке

Переговоры США и Ирана пройдут в Маскате, столице Омана, 6 февраля примерно в 10:00 по местному времени, сообщил глава МИД Ирана Арагчи. Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле, однако Тегеран предложил альтернативу

Переговоры Ирана и США пройдут в Маскате, столице Омана, 6 февраля, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Переговоры по ядерной проблеме с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, примерно на 10 утра, в Маскате. Я благодарен нашим оманским братьям за организацию всех необходимых мероприятий», — написал он в соцсети Х. Формат переговоров Арагчи не уточнил.

Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле при участии наблюдателей из числа ближневосточных стран. Однако 3 февраля Тегеран попросил перенести переговоры в Оман и сделать их исключительно двусторонними, а также посвященными исключительно ядерной программе, написал Axios.

По словам официальных лиц, специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер должны прибыть в Катар 5 февраля для консультаций по иранскому вопросу с премьер-министром страны, передает Axios.

Переговоры между США и Ираном не проводились с момента совместных американо-израильских ударов по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня 2025 года. До этого инцидента стороны успели провести пять раундов переговоров по иранской ядерной программе, прерванных в результате эскалации.

Американский президент призвал Иран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, исключающее наличие ядерного оружия, предупредив, что в противном случае страну ждет атака, «гораздо более мощная», чем летом 2025 года. В ответ Арагчи заявил, что диалог возможен только на равноправной основе, призвав Трампа отказаться от угроз. Эскалация между странами началась на фоне жестокого подавления протестов в Иране и разногласий по ядерной программе Ирана.