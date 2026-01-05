 Перейти к основному контенту
Война Израиля и Ирана⁠,
Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану

Война Израиля и Ирана
Нетаньяху в недавнем разговоре с Путиным попросил того заверить иранские власти, что Израиль не намерен нападать на Исламскую Республику. В Израиле считают, что Тегеран, ожидая израильского удара, может атаковать первым
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в 2012 году
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в 2012 году (Фото: Jim Hollander / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил российского президента Владимира Путина передать сообщение Тегерану о том, что израильская сторона не намерена нападать на Иран, передает Kan News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Путин и Нетаньяху недавно несколько раз разговаривали по телефону на фоне напряженности между Израилем и Ираном. «Нетаньяху попросил Путина заверить Иран: «Мы не будем нападать на них», — говорится в материале.

О последней телефонной беседе двух лидеров Кремль сообщал 15 ноября. Тогда они обсудили прекращение огня в Газе, вопросы ядерной программы Ирана и стабилизацию ситуации в Сирии. Месяцем ранее Путин рассказывал, что Россия получает сигналы от Израиля об отсутствии заинтересованности в конфронтации с Ираном.

Times узнала о разработке плана эвакуации Хаменеи из-за протестов в Иране
Политика
Али Хаменеи

Как пишет Kan, Израиль обеспокоен, что Тегеран, считая нападение неизбежным, может нанести удар по израильской территории первым. Послание Нетаньяху направлено на то, чтобы предотвратить этот сценарий.

Выступая в Кнессете 5 января, премьер заявил, что любая атака со стороны Тегерана будет иметь «серьезные последствия». По словам Нетаньяху, власти Израиля и президент США Дональд Трамп в целом придерживаются единой позиции по Ирану и более широким региональным вопросам: «Мы не позволим Ирану восстановить производство баллистических ракет и, конечно же, возобновить ядерную программу».

Путин подчеркивал, что Тегеран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Москва готова поддержать это. Удары США по Ирану летом 2025 года он назвал неспровоцированной агрессией.

