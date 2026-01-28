 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Авианосец&nbsp;USS Abraham Lincoln
Авианосец USS Abraham Lincoln (Фото: Gabriel R. Piper / U.S. Navy / Getty Images)

Если Иран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем операция «Полуночный молот» — удар США по иранским ядерным объектам, пригрозил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

Он предупредил, что к республике направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln.

«Она движется стремительно, с огромной силой, энтузиазмом и целеустремленностью. Это более крупный флот, возглавляемый великим авианосцем Abraham Lincoln, чем тот, который был отправлен в Венесуэлу», — написал Трамп.

Как и в случае с Венесуэлой, корабли готовы выполнить свою миссию — в случае необходимости с применением силы, подчеркнул республиканец.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», — заявил глава Белого дома.

Американский лидер предупредил, что «время на исходе» и призвал Тегеран заключить сделку. «Следующая атака будет намного хуже! Не допустите повторения подобного», — заключил Трамп.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Венгрия назвала единственное препятствие для членства Украины в ЕС Политика, 15:41
Кремль напомнил о позиции России по приглашению Зеленского в Москву Политика, 15:38
«Росконгресс» назвал обвал криптовалют возможным «черным лебедем» года Крипто, 15:35
Рахимов впервые прокомментировал свое увольнение из «Рубина» Спорт, 15:29
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу Политика, 15:29
В ЦСКА рассказали о переговорах с двумя сербскими защитниками Спорт, 15:27
Фицо заявил, что Politico «выдумал ложь» о его оценке состояния Трампа Политика, 15:26
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ОАЭ Политика, 15:23
СК завел уголовное дело о взятках из-за ремонта вагонов Бизнес, 15:22
ЦБ заявил, что отделения «Сбера» могут обойтись без детских комнат Общество, 15:21
РКН объяснил блокировку сайта «Шикимори» детской порнографией Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Площадь пожара в пункте выдачи Ozon достигла 900 квадратных метров Общество, 15:17
В Подмосковье загорелась конюшня на площади 4,5 тыс. квадратных метров Общество, 15:09