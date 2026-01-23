Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Президент США заявил, что у его страны есть «огромный флот», который отправляется на Ближний Восток. В КСИР на фоне роста напряженности предупредили, что «держат палец на спусковом крючке»

Фото: James R. Evans / U.S. Navy / Getty Images

В направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США, заявил американский президент Дональд Трамп на борту Air Force One. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними. <...> У нас есть армада. У нас есть огромный флот, направляющийся в этом направлении. И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

Израильское издание Haaretz со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что США отправили на Ближний Восток авианосец USS Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей. Они покинули Азиатско-Тихоокеанский регион на прошлой неделе и должны прибыть на Ближний Восток в «ближайшие дни». 19 января The Jerusalem Post писала, что авианосец и ударные группы достигли Малаккского пролива, который находится между Малайзией и Индонезией.

На фоне роста напряженности с Ираном начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал Эяль Замир в среду заявил, что та готова действовать против любого врага, представляющего угрозу для страны, передала The Times of Israel. В ходе визита на авиабазу Неватим он сказал летчикам, что те накопили ценный опыт во время 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года.

«Мы будем знать, как извлечь из него уроки и использовать для обеспечения безопасности Израиля в любое время», — сказал Замир.

Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур призвал США и Израиль «извлекать любые просчеты, чтобы не навлечь на себя еще более болезненные и тяжелые последствия».

«Корпус стражей исламской революции и Иран держат палец на спусковом крючке, как никогда готовы выполнять приказы и распоряжения верховного главнокомандующего», — предупредил он.

Кроме того, иранские власти предупреждали, что в случае военных действий «законными целями» станут израильская территория, а также расположенные на Ближнем Востоке американские базы.

Трамп ранее призвал положить конец правлению аятоллы Али Хаменеи в Иране. По словам президента США, лидер Исламской Республики «виновен как лидер страны» в полном ее разрушении и «применении насилия в невиданных ранее масштабах».

Президент США также не раз говорил, что окажет помощь иранским протестующим, если правительство будет жестко подавлять демонстрации и допускать гибель людей. Позже он смягчил риторику и 16 января заявил, что сам принял решение не наносить удары по Ирану, так как Тегеран отменил казни протестующих.