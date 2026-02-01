WSJ раскрыла детали подготовки США к конфликту с Ираном

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные средства ПВО, включая комплекс THAAD, чтобы защитить свои войска и союзников в регионе в случае ответного удара Ирана, пишет WSJ. По ее данным, США хотят избежать затяжной войны

Дональд Трамп осматривает систему противоракетной обороны THAAD в Вашингтоне, США, 15 июля 2019 г. (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Несмотря на переброску американской «огромной армады» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, авиаудары США по Ирану не являются неизбежными, поскольку Вашингтон разворачивает дополнительные средства ПВО для защиты Израиля, арабских союзников и американских войск на случай ответной атаки Тегерана и потенциальной затяжной войны, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) американские чиновники.

По их словам, если бы Трамп отдал приказ об атаке сегодня, американские силы могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану. Однако решительный удар, который президент США попросил военных разработать, чтобы избежать затяжной войны в регионе, может вызвать пропорциональный ответ, что требует усиления системы ПВО.

Военные США уже располагают средствами ПВО на Ближнем Востоке, в том числе эсминцами, способными уничтожать воздушные угрозы. Некоторые эсминцы с управляемыми ракетами были переброшены в регионе. Как сообщает WSJ со ссылкой на чиновника Военно-морских сил США и фото из открытых источников, на данный момент у Вашингтона есть восемь эсминцев в радиусе действия, чтобы сбивать иранские ракеты и беспилотники: два вблизи Ормузского пролива, три в северной части Аравийского моря, один вблизи Израиля в Красном море и два в Восточном Средиземноморье.

Также США перебросили несколько истребителей F-35 ближе к региону: шесть самолетов Национальной гвардии штата Вермонт, находившихся в Карибском регионе, 29 января заметили на Азорских островах вблизи Португалии, пишет газета. Кроме того, по ее информации, несколько самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler Военно-морских сил недавно покинули Пуэрто-Рико и прибыли в Испанию.

Самым явным признаком подготовки США к потенциальному конфликту в статье называют размещение дополнительного комплекса противоракетной обороны THAAD и систем ПВО Patriot на ближневосточных базах, где дислоцируются американские войска, в том числе в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре. Вашингтон располагает лишь семью батареями THAAD, и за последний год количество ракет-перехватчиков для комплекса значительно сократилось, отмечает WSJ.

«Переброска Patriot и THAAD обходится дорого. Вероятность того, что они будут использованы, начинает расти», — сказал в комментарии газете бывший сотрудник Пентагона Сет Джонс.

Вероятность войны вызывает беспокойство у стран Персидского залива. Саудовская Аравия и ОАЭ на прошлой неделе заявили, что не разрешат использовать свое воздушное пространство для нападения на Иран. Саудовская Аравия также закупила семь батарей THAAD, некоторые из них уже доставлены, сообщил WSJ чиновник королевства.

Трамп в начале января пригрозил ударом по Ирану из-за жестокого подавления массовых протестов, однако затем заявил, что передумал. Тем не менее президент США направил в регион ударную группу во главе с авианосцем «на всякий случай», призвав согласиться на ядерную сделку. По словам Трампа, он надеется, что флот использовать не придется.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил в ответ региональной войной. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи 31 января заявил, что Тегеран не будет вести прямых переговоров по ядерной сделке, пока Вашингтон не прекратит угрожать.