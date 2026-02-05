Что означает истечение срока Договора об СНВ Это был единственный документ, который ограничивал ядерное оружие России и США

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. О том, с чем Москва и Вашингтон подошли к этой дате и что будет после, — в материале РБК

Фото: Минобороны России

5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран. Впервые с 1972 года, когда Москва и Вашингтон заключили первый договор об ограничении стратегических вооружений — ОСВ-I, между ними нет ни соглашения в этой области, ни переговоров по разоружению.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге лидеры двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности сделать это нет. ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), их пусковые установки (ПУ) и заряды; баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), их ПУ и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение. Что такое межконтинентальные баллистические ракеты и какими они бывают База знаний Для этих вооружений Россия и США установили следующие потолки: 700 штук для развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков;

1550 штук для зарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных зарядов, которые числятся за тяжелыми бомбардировщиками;

800 штук для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Почему ДСНВ был важен

Ценность ДСНВ не только в ограничении ядерных арсеналов, но и в том, что он давал возможность проверить, как Россия и США эти ограничения соблюдают.

Для этого в нем были зафиксированы следующие механизмы верификации:

обмен уведомлениями (статья VII договора и глава 4 протокола к нему) через национальные центры по уменьшению ядерной опасности. Стороны были обязаны сообщать друг другу о любых изменениях по вооружениям, которые подпадают под действие договора, — от их уничтожения в результате аварии и ликвидации до перемещений и пусков;

взаимные инспекции (статья XI и глава 5 протокола) на базах МБР, стоянках подводных лодок и на авиационных базах, чтобы подтвердить точность заявленной информации о количестве и типах СНВ, которые подпадают под действие договора.

Для разрешения спорных моментов в Женеве работала Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК).

По информации Госдепартамента США на 1 февраля 2023 года, за время действия договора стороны обменялись 25 449 уведомлениями, провели 328 инспекций и 19 встреч ДКК.

Взаимные инспекции приостановились в пандемию COVID-19 в 2020 году. Очередное заседание ДКК, на котором США хотели обсудить инспекции, должно было состояться в начале декабря 2022 года в Каире, однако за день до встречи Москва сообщила, что встреча переносится на неопределенный срок.

В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в ДСНВ. Причина — вовлеченность США в конфликт на Украине. «Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», — заявил президент России Владимир Путин, объявляя о своем решении в послании Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие».

Понятия «приостановка участия» в ДСНВ нет, поэтому США назвали решение России «юридически некорректным» и сообщили, что продолжат считать ее связанной обязательствами по договору. С 1 июня 2023 года Вашингтон перестал передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Как Россия предлагала продлить договор и что на это ответили США

Продлить договор еще раз невозможно юридически — это не предусмотрено его положениями. В сентябре 2025 года Путин на заседании Совета безопасности России заявил, что Москва была бы готова соблюдать ограничения по ДСНВ еще минимум на протяжении года после его истечения, то есть до 5 февраля 2027 года. Для этого он обозначил два условия: во-первых, США пообещают сделать то же самое; во-вторых, они «не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», в частности не будут наращивать свою противоракетную оборону (ПРО).

«Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы с многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал тогда Путин. Фактически президент России предложил сохранить статус-кво, который закрепился в последние годы, когда Москва и Вашингтон перестали проводить инспекции и обмениваться данными.

Официального ответа или публичного однозначного заявления, в котором бы США приняли или отвергли российское предложение, так и не последовало. Президент США Дональд Трамп российскую инициативу комментировал несколько раз, не уточнив, согласен ли Вашингтон и дальше соблюдать потолки, установленные ДСНВ. «Звучит как хорошая идея», — сказал он в начале октября, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома. Чуть позже во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте он сообщил, что Путин «упомянул о ядерном оружии в контексте деэскалации» во время их телефонного разговора 16 октября. «Я считаю это правильным и весьма уместным шагом», — сказал тогда Трамп.

Однако уже в январе 2026 года он дал понять, что судьба ДСНВ его не особо волнует. «Если он истечет, то он истечет, — заявил президент США в интервью The New York Times (NYT). — Мы заключим лучшее соглашение».

По оценке Москвы, без ДСНВ мир оказывается «в более опасном положении в сравнении с тем, что было до сих пор». «Впервые Соединенные Штаты и Российская Федерация — две страны, которые обладают крупнейшими в мире ядерными арсеналами, — останутся без основополагающего документа, который ограничивал бы и вводил контроль за этими арсеналами. Мы считаем, что это очень плохо», — заявил 3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Никаких демаршей или официальных обращений в дни перед истечением ДСНВ Россия не предприняла. «Все, что нужно, мы сделали раньше, своевременно, заблаговременно, у них было много времени, для того чтобы все это осмыслить. Отсутствие ответа — это тоже ответ», — сказал 3 февраля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Вечером 4 февраля МИД России опубликовал заявление, в котором разъяснил свой дальнейший подход к теме СНВ. То, что США не предоставили на предложение Путина официального формализованного ответа, там восприняли как преднамеренное отсутствие ответа. «Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление», — отметили в ведомстве. Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ обязательствами по договору больше не связаны, а потому «вольны в выборе своих последующих шагов». В министерстве заверили, что Россия будет «действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере»

«Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности. В то же время на перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», — резюмировал российский МИД.

Как истечение ДСНВ скажется на глобальной безопасности

По оценке опрошенных РБК экспертов, истечение договора негативно скажется на международной безопасности. «Главная угроза заключается в том, что будет гораздо труднее возобновить переговоры для заключения следующего соглашения. Прозрачности и предсказуемости, которые связаны с контрольными механизмами, сейчас нет, и мы постепенно будем терять представление о силах друг друга, — говорит глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов. — Обычно предыдущие договоры были точками отсчета, с опорой на которые заключались новые соглашения. Так вот эти точки отсчета будут уходить в прошлое. Мы окажемся в ситуации большой неопределенности, а такая ситуация всегда опасна». Такая ситуация имела место в 1962 году, когда произошел Карибский ракетный кризис, напомнил эксперт, и «мы можем снова к этой ситуации приблизиться, тем более что сейчас будет не два игрока, а гораздо больше».

«В то же время нужно понимать, что немедленного ухудшения все же не произойдет, — уточняет старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. — То ухудшение, которое могло случиться, уже во многом случилось, и истечение действия договора — это его симптом, а не результат».

По словам эксперта, возможности стран нарастить ядерные силы ограничены. «То, что может быть сделано относительно быстро, — это возврат на носители боезарядов, которые были в свое время убраны в резерв. США в течение примерно года-двух смогут примерно удвоить количество развернутых боезарядов, Россия — увеличить это количество примерно в полтора раза. Но вряд ли такое увеличение будет сделано быстро или в полной мере», — отмечает Подвиг.

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation — VCDNP) Николай Соков считает, что сейчас ДСНВ несет в большей степени символическое значение — его главной задачей было обеспечивать транспарентность ядерных арсеналов, а в последние годы он ее не выполняет. «Более того, Россия разрабатывает оружие, которое договором не покрывается («Буревестник» и «Посейдон»), а США рассматривают значительное наращивание стратегических вооружений в ответ на рост китайского арсенала — ничего из этого ДСНВ не предотвратит», — сказал РБК эксперт.

Однако и этот символизм имеет значение, продолжает Соков. В апреле-мае 2026 года в Нью-Йорке пройдет Обзорная конференция по ДНЯО, и отсутствие каких-либо договоренностей (хотя бы согласия России и США не превышать потолки по ДСНВ еще минимум год) может еще больше ослабить глобальную систему нераспространения — в соответствии с ДНЯО ядерные страны обязуются в духе доброй воли вести переговоры о разоружении; неядерные страны обвиняют их в том, что они в этом направлении делают недостаточно.

«Договор [о нераспространении] сейчас в отнюдь не лучшей форме; причин тому много, но одна из ключевых — происходящий слом системы международного ограничения ядерных вооружений», — сказал РБК член Совета Пагуошского движения ученых, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Бацанов.

Почему к ДСНВ не подключились Китай, Британия и Франция

Как в свой первый срок (2017–2021), так и сейчас Трамп настаивает на подключении к переговорам по ядерному разоружению Китая. В его первое президентство Москва и Вашингтон вели консультации о продлении договора без предварительных условий, и проблемы с этим были именно из-за позиции США по участию Пекина. Например, накануне одной из консультаций в Вене в июне 2020 года американская сторона опубликовала в соцсети X фото из переговорной комнаты с китайскими флагами, написав, что «переговоры вот-вот начнутся», но «Китай на них не показался», как будто бы была договоренность о его участии. В итоге ДСНВ был продлен в 2021 году — в первые дни своего президентства это согласился сделать Джо Байден.

КНР от участия в двустороннем ДСНВ и от переговоров по разоружению отказывается. Причина в том, что ядерный арсенал Китая гораздо меньше, чем у России и США, — по подсчетам SIPRI, в 2025 году у Москвы и Вашингтона было 4309 и 3700 ядерных боеголовок соответственно, тогда как арсенал Пекина составлял 600.

«Учитывая огромную разницу между китайским ядерным арсеналом и ядерным арсеналом США и Российской Федерации, мы просто не считаем, что существует какая-либо справедливая и равноправная основа для присоединения Китая к США и России в их переговорах по контролю над ядерными вооружениями, — говорил в 2020 году в интервью «Коммерсанту» директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун (тогда у Китая было порядка 350 боеголовок). — Но в то же время мы продолжаем говорить, что, конечно, если США возьмут на себя обязательство сократить свой ядерный арсенал до уровня, сопоставимого с китайским ядерным арсеналом, мы будем рады присоединиться [к переговорам]».

В свой второй срок Трамп продолжил настаивать на участии в переговорах Китая, который, по мнению Вашингтона, по своим арсеналам в ближайшие годы нагонит США. «Мы хотели бы видеть денуклеаризацию, — сказал он 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — <...> Президенту Путину очень понравилась идея резко сократить ядерные арсеналы. И я думаю, мы могли бы заставить остальной мир последовать нашему примеру. И Китай бы тоже присоединился. Китаю это тоже понравилось».

Москва тем временем позицию Пекина принимает и на его участии в разоружении не настаивает. Однако она требует подключения двух других официальных ядерных держав — Великобритании и Франции (их арсеналы в сумме составляют чуть более 500 боеголовок). «Для нас важно, что, обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции», — заявил 3 февраля Песков (цитата по ТАСС).

О том, что европейские арсеналы также надо учитывать, Путин говорил, объявляя о приостановке ДСНВ в 2023 году. «Мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса», — сказал он тогда. Лондон и Париж свое участие в процессе разоружения отвергают с тем же аргументом, что и у Пекина, — их арсеналы несопоставимы с вооружениями Москвы и Вашингтона.

Как Россия и США пытались договориться о замене ДСНВ Разговор о новом соглашении, которое бы заменило ДСНВ, Россия и США начали летом 2021 года. Они провели два раунда консультаций в Женеве — 28 июля и 30 сентября. Делегации России и США возглавляли Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. По итогам второго раунда они договорились создать две рабочие группы — по принципам и задачам будущей системы контроля над вооружениями и по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект. В третий раз Рябков и Шерман встретились в Женеве 10 января 2022 года. Но тогда речь шла уже о гарантиях безопасности, которые Москва потребовала от Вашингтона в конце 2021-го (нерасширение НАТО на восток, его возвращение на позиции до 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, и правовые гарантии, что альянс не будет размещать свои ударные средства у российских рубежей). После начала полномасштабных боевых действий на Украине США диалог по стратегической стабильности прекратили, но вскоре предложили его возобновить, на что Россия ответила отказом. Еще в 2020 году Россия заявляла о том, что в новом документе надо вывести «уравнение безопасности», которое бы учитывало и другие, помимо стратегических, типы вооружений. Приоритеты Москвы заключались в том, чтобы увязать друг с другом стратегические наступательные и оборонительные вооружения (по ее оценке, развитие наступательных систем спровоцировал выход США из договора по ПРО в 2002 году); учесть новые неядерные вооружения; урегулировать ситуацию с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД; этот сегмент перестал подлежать контролю после того, как в 2019 году США вышли из соответствующего договора); договориться о неразмещении оружия в космосе. Часть этих условий Госдума обозначила в своем заявлении при ратификации ДСНВ в 2011 году. Главными фокусами для Вашингтона были новые виды межконтинентальных средств доставки ядерных боезарядов, ограничение наряду со стратегическими тактических ядерных вооружений, сохранение ограничений на вооружения по ДСНВ.