Политика
Трамп счел хорошей идеей предложение Путина об ограничениях в рамках ДСНВ

Трамп рассказал, что во время беседы с Путиным 16 октября российский лидер затронул тему ядерного оружия в контексте деэскалации. Президент США согласился с Путиным и назвал предложение «правильным и уместным шагом»
Фото: Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)
Американский президент Дональд Трамп согласился с предложением президента России Владимира Путина о соблюдении количественного ограничения в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Президент Путин во время нашего разговора упомянул о ядерном оружии в контексте деэскалации, и я полностью согласен с этим. Я считаю это правильным и весьма уместным шагом», — сказал он.

ДСНВ — это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011-го. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Он утратит силу в феврале 2026-го.

Кремль раскрыл, когда ожидает ответ США на предложение Путина по ДСНВ
Политика
Дмитрий Песков

Ранее, 16 октября, состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Беседа продлилась около двух с половиной часов и была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

В конце сентября Путин заявил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще минимум год после того, как его срок истечет. Трамп положительно оценил предложение российского коллеги. «Звучит как хорошая идея», — сказал американский глава государства.

5 октября специальный представитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что вероятность продления ДСНВ довольна высока.

Однако спустя несколько дней, 8 октября, замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что Россия не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ, поэтому речи о его продлении пока не идет.

Авторы
