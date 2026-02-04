 Перейти к основному контенту
Политика
0

МИД предупредил о готовности к контрмерам после истечения ДСНВ

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российская сторона исходит из того, что стороны по Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) больше не связаны обязательствами соглашения и вольны в выборе дальнейших шагов, сообщила пресс-служба МИД.

«Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — говорится в сообщении.

Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

«На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», — заявили в российском ведомстве.

ДСНВ (СНВ-III) ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности (межконтинентальные ракеты, подлодки, бомбардировщики). Президент России Владимир Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения.

4 февраля помощник президента Юрий Ушаков после переговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона на предложение продлить ограничения ДСНВ.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ДСНВ
