Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

После истечения срока действия ДСНВ Россия может начать кампанию по развертыванию дополнительных ядерных боеголовок, а США «останутся далеко позади», заявила Гетемюллер. Она выступила за продление договора еще на год

Роуз Гетемюллер (Фото: Rod Lamkey / CNP / Global Look Press)

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений пойдет на пользу США, поскольку сейчас страна не готова к «решительным действиям», заявила CNN экс-замгоссекретаря по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер, которая возглавляла американскую делегацию на переговорах с Россией по ДСНВ.

По мнению Гетемюллер, после истечения срока действия договора Россия может начать кампанию по развертыванию дополнительных ядерных боеголовок. При этом США в попытке организоваться «останутся далеко позади», добавила она.

«У России есть действующие линии по производству боеголовок, а также действующие линии по производству компонентов для ракетных систем, которые они могли бы быстро переналадить, — сказала она. — Мы знаем, что у них есть такие производственные мощности, а у нас их нет».

Гетемюллер также отметила, что продление договора хотя бы на один год может стать легкой дипломатической победой для американского президента Дональда Трампа. Она считает, что, если соглашение продолжит действовать, у США появится шанс «правильно подготовиться к тому, что следует предпринять против Китая».

Договор, ограничивающий количество развернутых российских и американских ядерных боеголовок, подписали в 2010 году Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет соглашение продлили еще на пять лет. Срок действия ДСНВ окончательно истекает сегодня — 5 февраля 2026 года. Теперь у Москвы и Вашингтона не осталось двусторонних документов, которые бы юридически ограничивали их ядерные арсеналы.

Президент Владимир Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения. В сентябре 2025 года он заявил, что российская сторона готова соблюдать действие ДСНВ еще год после истечения срока его действия. При этом президент отметил, что мера будет жизнеспособной, только если США поступят аналогичным образом.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение российского президента, назвав его «хорошей идеей», но указал, что при подготовке нового соглашения нужно учитывать и ядерный потенциал Китая. Однако, как сообщил накануне помощник президента Юрий Ушаков, Москва пока так и не получила ответ от Вашингтона по ДСНВ.