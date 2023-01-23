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Bloomberg узнал детали десятого пакета санкций ЕС в отношении ВПК России

Bloomberg: в десятый пакет санкций ЕС могут войти ограничения в отношении ВПК России
Подготовку нового пакета анонсировала глава Еврокомиссии. Источники Reuters и Bloomberg отмечают, что его введут в феврале, под удар могут попасть ВПК, ядерный сектор, медиа и банки. Возможны новые санкции против Белоруссии
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

ЕС может ввести новый пакет санкций против России в следующем месяце, он, вероятно, будет включать ограничения в отношении товаров, используемых российским военно-промышленным комплексом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал, что будут, вероятно, расширены ограничения в отношении российского сектора беспилотников и товаров двойного назначения, используемых ВПК. Источники Bloomberg указали, что на более жестком варианте санкций намерены настаивать Польша и балтийские страны.

Кроме того, говорят собеседники агентства, новые санкции могут коснуться Белоруссии «за ее роль в оказании постоянной поддержки России».

Подготовку десятого пакета санкций против России в январе подтвердила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он будет направлен на закрытие имеющихся лазеек, исключение шансов обхода санкций и появление последствий для тех, кто пытается это делать.

Reuters писал со ссылкой на источники, что новые ограничения могут приурочить к годовщине начала спецоперации на Украине, то есть 24 февраля. Собеседники агентства указывали, что Польша и Литва хотят добиваться от ЕС включения в новый санкционный пакет ядерного сектора России. Кроме того, речь шла о запрете большего числа «российских пропагандистских СМИ» и новых отключениях банков страны от SWIFT.

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О возможных санкциях против Минска со стороны ЕС уже сообщало радио RMF24 со ссылкой на источники в ЕК. Среди потенциальных мер назывались введение полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения, запрет на экспорт из Евросоюза электроники, бытовой техники или предметов роскоши, ограничения в отношении банков республики.

Власти России отмечали, что санкции Запада против России незаконны и не имеют таких катастрофических последствий, какие предрекали Москве авторы ограничений. В частности, президент Владимир Путин указал, что в ушедшем году динамика российской экономики оказалась «лучше многих экспертных прогнозов». Он отметил, что в январе—ноябре 2022-го ВВП снизился на 2,1%, хотя «предрекали падение и 10, и 15, и даже 20%».  

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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