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Лавров заявил об адаптации российской экономики к «новым реалиям»

Лавров: российская экономика адаптировалась к новым реалиям в условиях санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Российская экономика быстро адаптируется к новым реалиям в условиях масштабных санкций со стороны западных государств. Об этом говорится в заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, последствия антироссийских санкций и разрыва внешнеэкономических связей удалось ограничить, а экономика уже адаптировалась к новым условиям.

«Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», — сказал Лавров.

«Россия постепенно адаптируется к новым реалиям. Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются», — уточнил глава МИД России.

Параллельно, сказал Лавров, выстраиваются отношения с теми партнерами, которые «дорожат своей репутацией, а не приносят экономику в жертву политическим амбициям».

После того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада стали вводить против Москвы санкции. Они коснулись как различных секторов экономики, включая энергетику и банковскую сферу, так и физических и юридических лиц, близких к российскому руководству.

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Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным портала Castellum.ai, который отслеживает ограничения, против Москвы действует свыше 13,5 тыс. санкций.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник в Центробанке утверждается, что непрозрачность экономической статистики создает проблемы «даже для тех, кто внутри системы»: «У экономического блока есть доступ к закрытой макростатистике, но с корпоративной статистикой иногда возникает вопрос». По этой причине становится сложнее судить о реальном положении дел в российской экономике.

По информации Financial Times, власти ведут дискуссии относительно возможности более полного раскрытия данных о динамике развития экономики. Инициатором дискуссии о необходимости большей прозрачности в сфере экономической статистики три источника FT назвали главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

В Кремле эти данные опровергли. Президент России Владимир Путин обладает полной информацией и регулярно получает доклады о состоянии экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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