Bloomberg назвал бывший ядерный объект СССР базой выпуска электромобилей

ЕС перейдет на электромобили через почти 10 лет, для этого следует наладить собственный выпуск комплектующих. Важным элементом служат редкоземельные металлы, которые будут обрабатывать на заброшенном в 1989-м советском заводе

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Постройки бывшего советского завода по переработке урана для ядерной промышленности СССР в Эстонии компания Neo Performance Materials планирует переоборудовать для производства электромобилей, пишет Bloomberg.

Речь идет о заводе на окраине Силламяэ, города на северо-востоке страны с 12 тыс. жителей, находящегося неподалеку от границы с Россией. Близ производственных построек находится пруд с радиоактивной водой, который покрывает искусственная насыпь.

Советский завод функционировал до 1989 года, сейчас на его территории расположены терминалы для хранения нефти и удобрений, а также единственный вне Азии крупный завод по переработке редкоземельных металлов для автомобильной промышленности. Neo Performance Materials планирует наладить выпуск редкоземельных магнитов, необходимые для производства электрокаров.

«Вы взгляните на всю Эстонию — 1,4 миллиона человек — это размер небольшого города в любой другой точке мира, и все же у нее есть потенциал стать инновационным центром для производства важнейших материалов для всей Европы», — указал главный исполнительный директор компании Константин Караяннопулос.

Bloomberg указывает, что редкоземельные металлы пользуются спросом и «невероятно нишевы». К ним относят 17 элементов из периодической системы Менделеева, применяют при производстве разной продукции, от ракет до банкнот. Компании Китая лидируют в производстве магнитов, тогда как европейские и американские производители не смогли предложить более дешевую цену.

Евросоюз намеревается через 12 лет, к 2035 году, полностью запретить двигатели внутреннего сгорания, для этого потребуется большое число редкоземельных металлов. Западные компании стали беспокоиться из-за нестабильности поставок из Китая в связи с началом пандемии, боями на Украине и блокировкой Суэцкого канала, которые выявили уязвимость цепочек поставок.