Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Сенатор Грэм заявил, что Мадуро «мог бы быть в Турции, но он в тюрьме»

Сенатор Грэм заявил, что США предлагали Мадуро отправиться в изгнание в Турцию
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Линдси Грэм и Дональд Трамп
Линдси Грэм и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News заявил, что захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы сегодня быть в Турции, однако он в тюрьме в Нью-Йорке — президент Трамп действительно предлагал ему «выход».

«Мадуро просчитался перед нашим главнокомандующим — президент Трамп ясно дал понять, что с ним шутки плохи», — сказал Грэм.

Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в Нью-Йорк 3 января, спустя несколько часов, после того как их вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Против Мадуро и его жены выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что сегодня супруги предстанут перед судом.

NYT узнала, в какую страну США предлагали Мадуро отправиться в изгнание
Политика
Николас Мадуро

Накануне источники The New York Times сообщали, что незадолго до операции по захвату США предлагали президенту Венесуэлы отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, однако тот «яростно отказался». РБК направил запрос в МИД Турции.

По данным одного из источников издания, отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года, но тот отказался. Газета пишет, что именно после отказа Мадуро от сделки Трамп отдал приказ о военной операции.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
При участии
Валентина Шварцман
Николас Мадуро Дональд Трамп Линдси Грэм Турция Венесуэла
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
