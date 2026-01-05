Сенатор Грэм заявил, что Мадуро «мог бы быть в Турции, но он в тюрьме»

Линдси Грэм и Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News заявил, что захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы сегодня быть в Турции, однако он в тюрьме в Нью-Йорке — президент Трамп действительно предлагал ему «выход».

«Мадуро просчитался перед нашим главнокомандующим — президент Трамп ясно дал понять, что с ним шутки плохи», — сказал Грэм.

Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в Нью-Йорк 3 января, спустя несколько часов, после того как их вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в США. Против Мадуро и его жены выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Ожидается, что сегодня супруги предстанут перед судом.

Накануне источники The New York Times сообщали, что незадолго до операции по захвату США предлагали президенту Венесуэлы отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, однако тот «яростно отказался». РБК направил запрос в МИД Турции.

По данным одного из источников издания, отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года, но тот отказался. Газета пишет, что именно после отказа Мадуро от сделки Трамп отдал приказ о военной операции.