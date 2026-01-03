Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

Венесуэла не станет ничьей колонией, заявила вице-президент республики Делси Родригес и добавила, что республика требует немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, отметила Родригес, ее слова приводит телеканал Telesur.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. На вопрос издания о том, будут ли «американские войска на местах помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».

Материал дополняется