 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

Вице-президент Родригес заявила, что Венесуэла не станет колонией США
Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Венесуэла не станет ничьей колонией, заявила вице-президент республики Делси Родригес и добавила, что республика требует немедленного освобождения президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, отметила Родригес, ее слова приводит телеканал Telesur.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что США намерены взять на себя управление Венесуэлой на время переходного периода. На вопрос издания о том, будут ли «американские войска на местах помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Венесуэла Делси Родригес США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Полное заявление Трампа о ситуации в Венесуэле. Видео Политика, 23:03
Во Внуково ввели временные ограничения Политика, 22:54
Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа Политика, 22:49
Военные сбили 16 летевших на Москву беспилотников за вечер Политика, 22:40
Где еще в 2026 году могут усилиться межгосударственные конфликты Политика, 22:29
Очевидцы рассказали о ситуации в Каракасе после операции США Политика, 22:11
США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное Политика, 21:56
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии Политика, 21:55
Москва и Минск договорились о сотрудничестве по ситуации с Венесуэлой Политика, 21:53
Трамп потребовал от вице-президента Венесуэлы «делать то, что хотят США» Политика, 21:39
Трамп заявил, что глава оппозиции не способна быть лидером Венесуэлы Политика, 21:18
В аэропортах Ярославля и Иваново ввели временные ограничения Политика, 21:16
Тренер «Металлурга» объяснил, почему Кузнецову не нашлось места в команде Спорт, 21:03
Трамп заявил, что не обсуждал Мадуро с Путиным Политика, 20:58