«Огненный характер». Чем известна жена Мадуро Силия Флорес

3 января военные США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президента и первую леди вывезли из страны и собираются судить в США по уголовным статьям. Чем известна супруга Мадуро — в справке РБК

Силия Флорес (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Защитница Чавеса и «сильный рычаг» Мадуро

Силиа Адела Флорес — юрист и политик, вторая жена Николаса Мадуро. Они познакомились в 1990-х, но узаконили отношения в 2013 году, после избрания Мадуро президентом Венесуэлы.

Флорес родилась 15 октября 1956 года в городе Тинакильо, штат Кохедес, Венесуэла. Она начинала карьеру в 1990-х, защищала Уго Чавеса и его соратников, которые в 1992 году попытались осуществить военный переворот, но потерпели неудачу. Флорес была ведущим адвокатом команды Чавеса, которая работала над его освобождением в 1994 году. Агентство Reuters характеризовало Флорес как «жесткого юриста», который помог освободить Уго Чавеса из тюрьмы. В тот же период юристка познакомилась с Мадуро.

Через четыре года после освобождения Чавес стал президентом Венесуэлы. Как писало Reuters, Флорес помогла бывшему военному завоевать власть на президентских выборах и с тех пор стала самой влиятельной женщиной в венесуэльской политике.

В 2000 году Флорес избрали депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы, а в 2006-м она стала первой женщиной на должности председателя ассамблеи. На этом посту она сменила Мадуро, который стал министром иностранных дел, и проработала спикером ассамблеи до 2011 года.

В 2012 году Чавес назначил Флорес генеральным прокурором Венесуэлы. В последние недели его болезни (Чавес умер 5 марта 2013 года после продолжительной борьбы с раком) она решительно поддерживала правительство в ключевых моментах. Источники Reuters называли ее «сильным рычагом» Мадуро. Сам Мадуро на одном из митингов говорил, что у Флорес огненный характер.

Первая леди и депутат

После смерти Чавеса к власти в результате выборов пришел Мадуро. После его избрания пара, прежде состоявшая в отношениях, но официально не регистрировавшаяся, заключила брак.

В 2015 году Флорес вновь избрали депутатом Национальной ассамблеи от родного штата Кохедес. В 2017 году она вошла в состав Учредительного национального собрания.

Флорес была замешана в нескольких скандалах. В частности, ее обвиняли в кумовстве в отношении ее родственников, которые стали сотрудниками Национального собрания, когда она была депутатом.

А в 2015 году двое племянников Флорес были арестованы на Гаити при попытке заключить сделку, чтобы переправить через Гондурас 800 килограммов кокаина. По заявлению американских прокуроров, они намеревались реализовать наркотики в США. Оба молодых человека получили по 18 лет заключения в американской тюрьме. Флорес называла арест племянников произволом, а Мадуро — умышленной атакой на его правительство со стороны США.

В отношении Флорес были введены санкции со стороны разных стран. В частности, с 2018 года она находится в списке Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. А в 2019 году Флорес и еще 200 чиновникам запретили въезд в соседнюю Колумбию.

Отвечая на введение санкций США в отношении супруги, Мадуро заявил, что ее единственное преступление состоит в том, что она его жена.

Флорес и «картель солнц»

США утверждают, что Мадуро и его ближайшее окружение, включая супругу, причастны к деятельности вооруженных преступных группировок, которые занимаются контрабандой наркотиков на территорию США. Ранее администрация Трампа официально признала террористическими организациями группировки Tren de Aragua («Трен-де-Арагуа») и Cartel de los Soles («Картель солнц»), обвиняемые в международной торговле наркотиками и насильственных нападениях.

«Картель солнц» (исп. Cartel de los Soles) — это неофициальное название, которое многие годы используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов.

В 2005 году правительство экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса прекратило сотрудничество с Управлением по борьбе с наркотиками США; с тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против военных и гражданских чиновников и должностных лиц по обвинению в причастности к наркоторговле.

Весной 2020 года Минюст США признал Мадуро и ряд высших должностных лиц в республике причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и объявил награду в размере $15 млн за информацию, которая может способствовать аресту венесуэльского лидера. В июле 2025-го награду увеличили до $50 млн. Примечательно, что в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности и УБН США понятие «Картель солнц» не используется.

Суд над Мадуро и Флорес в США

3 января США нанесли массированные удары по Венесуэле. Николас Мадуро с женой были захвачены в рамках операции «Абсолютная решимость» (Absolute Resolve). Их схватили дома на территории военного комплекса Форт Тиуна, сообщало Assosiated Press.

Президента и первую леди вывезли из страны. «Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения оружия и взрывных устройств против США», — написала в соцсети X генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Мадуро с супругой предстанут перед судом в Нью-Йорке.