Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро

Дональд Трамп и Марко Рубио (Фото: Nicole Combea / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес может ждать участь хуже, чем Николаса Мадуро, если она не выполнит требования США, заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic.

Он предупредил, что если Родригес «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро». Трамп ясно дал понять, что не потерпит того, что он назвал вызывающим неприятием действий Вашингтона, которые привели к захвату венесуэльского лидера, отмечает издание.

«Знаете, восстановление и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет», — сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп говорил, что и.о. главы государства «готова сделать все», что, по мнению Вашингтона, необходимо для того, чтобы «Венесуэла снова стала великой». Сама Родригес это отвергла, заявив, что страна готова защищать свои природные ресурсы и что не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, подчеркнула она.

Трамп назвал Венесуэлу «страной-неудачником». «Это страна, которая полностью потерпела крах. Это страна, которая является катастрофой во всех отношениях», — убежден американский президент.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев. Он не считает военную операцию США вторжением. «Мы не оккупировали страну. Это был арест. Силовая операция правоохранительных органов. Он [Мадуро] был арестован в Венесуэле агентами ФБР, ему были зачитаны его права, затем его вывезли из страны», — сказал Рубио.

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima (Фото: realDonaldTrump / Reuters) Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters)

США ночью 3 января (утром по московскому времени) нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут.

По словам Трампа, Мадуро больше не президент и Соединенные Штаты возьмут на себя управление страной до необходимого политического перехода. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, сообщил он. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сказала генеральный прокурор Пэм Бонди.