 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро

Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы Родригес худшей участью, чем у Мадуро
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Если Делси Родригес «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро», предупредил американский лидер, назвав Венесуэлу «страной-неудачником»
Дональд Трамп и Марко Рубио
Дональд Трамп и Марко Рубио (Фото: Nicole Combea / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес может ждать участь хуже, чем Николаса Мадуро, если она не выполнит требования США, заявил американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic.

Он предупредил, что если Родригес «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро». Трамп ясно дал понять, что не потерпит того, что он назвал вызывающим неприятием действий Вашингтона, которые привели к захвату венесуэльского лидера, отмечает издание.

«Знаете, восстановление и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет», — сказал глава Белого дома.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

Накануне Трамп говорил, что и.о. главы государства «готова сделать все», что, по мнению Вашингтона, необходимо для того, чтобы «Венесуэла снова стала великой». Сама Родригес это отвергла, заявив, что страна готова защищать свои природные ресурсы и что не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент — Мадуро, подчеркнула она.

Трамп назвал Венесуэлу «страной-неудачником». «Это страна, которая полностью потерпела крах. Это страна, которая является катастрофой во всех отношениях», — убежден американский президент.

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев. Он не считает военную операцию США вторжением. «Мы не оккупировали страну. Это был арест. Силовая операция правоохранительных органов. Он [Мадуро] был арестован в Венесуэле агентами ФБР, ему были зачитаны его права, затем его вывезли из страны», — сказал Рубио.

Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с&nbsp;Николасом Мадуро
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с&nbsp;Николасом Мадуро
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николас Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima
(Фото: realDonaldTrump / Reuters)
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Автомобиль, в котором находятся Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, вертолётная площадка Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)

США ночью 3 января (утром по московскому времени) нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут.

По словам Трампа, Мадуро больше не президент и Соединенные Штаты возьмут на себя управление страной до необходимого политического перехода. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, сообщил он. Мадуро и его жене предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сказала генеральный прокурор Пэм Бонди.

Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Николас Мадуро Венесуэла Дельси Родригес
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Министр обороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охраны Мадуро
Политика
NYT раскрыла причины выбора даты для захвата Мадуро и детали операции
Политика
Появились фотографии с доставленным в Нью-Йорк Николасом Мадуро
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Посольство сообщило о застрявших на йеменском острове Сокотра россиянах Общество, 22:21
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске Политика, 21:41
Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов Политика, 21:38
Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников Политика, 21:36
Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро Политика, 21:32
Рубио заявил о «больших проблемах» у правительства Кубы Политика, 21:11
ТАСС узнал, что Бивол планирует провести следующий поединок в конце весны Спорт, 21:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 голами Спорт, 20:45
Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова Общество, 20:40
Министр обороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охраны Мадуро Политика, 20:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии Политика, 20:23
Девушка экс-игрока «Реала» рассказала, как грабители избили ее Спорт, 20:18
Медведев допустил повторение венесуэльской операции США на Украине Политика, 20:01