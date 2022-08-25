В Белоруссии анонсировали учения по «охране важных объектов» Минска

Учения территориальных войск Минска пройдут 27 августа, во время маневров участники «отработают вопросы по усилению охраны важных объектов в столице». Генштаб ранее поручил призвать в тероборону в Минске более 300 военнообязанных

Фото: belta.by

В Белоруссии 27 августа пройдут командно-штабные учения территориальной обороны Минска, сообщает Минобороны республики в Telegram.

Как заявил начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба вооруженных сил Андрей Матиевич, во время маневров «будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице». Численность участников учений в Минобороны не привели.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Белоруссии.

В ведомстве сообщили, что сейчас в стране продолжается проверка территориальных войск Минска. В частности, в четверг на Осиповичском полигоне они провели стрельбы из противотанковых пушек МТ-12, передает БелТА.

Первый этап проверки органов теробороны Минска проходил в январе, второй начался 9 августа. Как сообщал начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич, мэру столицы Владимиру Кухареву поставили задачу по формированию территориальных войск Советского, Первомайского и Центрального районов с призывом более 300 военнообязанных.

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Территориальные войска в Белоруссии начали формировать в 2011 году: тогда президент Александр Лукашенко подписал указ «Об утверждении положения о территориальной обороне Республики Беларусь».

В том же году было создано управление территориальной обороны, которое находится в подчинении начальника Генштаба. В задачи теробороны входят охрана объектов; выполнение отдельных боевых задач вместе с соединениями и воинскими частями вооруженных сил при отражении вооруженной агрессии; ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной территории; участие в усилении охраны участков государственной границы.

В августе Белоруссия вместе с Россией проводят совместные учения на территории республики, а также на полигоне Ашалук в Астраханской области. Цель маневров — повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении боевых задач, сообщили в Минобороны. До этого в Гомельской области, граничащей с Украиной, проходили мобилизационные учения с военными комиссариатами. Лукашенко заверял, что они не несут угрозы другим странам.