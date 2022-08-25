В Белоруссии анонсировали учения по «охране важных объектов» Минска

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 16:07
Медведев сыграет с соперником из США с русскими корнями на старте US Open Спорт, 19:35
NASA определило дату полета российской космонавтки на Crew Dragon к МКС Технологии и медиа, 19:30
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 19:28
Деннис Портер предложил погасить долги студентов в США с помощью биткоина Крипто, 19:20
Литва ужесточит проверку грузов из России из-за попыток «обойти санкции» Политика, 19:13
В Крыму назвали клубы — потенциальные участники второй лиги Спорт, 19:05
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 19:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экономика создателей: как она будет развиваться в кризисный период Экономика инноваций, 19:01
РПЦ признала автокефалию Македонской православной церкви Общество, 19:00
Призер чемпионата Европы ушел от тренера Косторной Спорт, 18:53
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 18:53
В Белоруссии анонсировали учения по «охране важных объектов» Минска Политика, 18:52
Один из двух блоков Запорожской АЭС ввели в работу Политика, 18:49
Политика ,  
0 

В Белоруссии анонсировали учения по «охране важных объектов» Минска

Учения территориальных войск Минска пройдут 27 августа, во время маневров участники «отработают вопросы по усилению охраны важных объектов в столице». Генштаб ранее поручил призвать в тероборону в Минске более 300 военнообязанных
Фото: belta.by
Фото: belta.by

В Белоруссии 27 августа пройдут командно-штабные учения территориальной обороны Минска, сообщает Минобороны республики в Telegram.

Как заявил начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба вооруженных сил Андрей Матиевич, во время маневров «будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице». Численность участников учений в Минобороны не привели.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Белоруссии.

Лукашенко заявил об отсутствии угрозы Западу из-за учений в Белоруссии
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

В ведомстве сообщили, что сейчас в стране продолжается проверка территориальных войск Минска. В частности, в четверг на Осиповичском полигоне они провели стрельбы из противотанковых пушек МТ-12, передает БелТА.

Первый этап проверки органов теробороны Минска проходил в январе, второй начался 9 августа. Как сообщал начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич, мэру столицы Владимиру Кухареву поставили задачу по формированию территориальных войск Советского, Первомайского и Центрального районов с призывом более 300 военнообязанных.

Россия и Белоруссия проведут учения на полигоне у границы с Казахстаном
Политика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Партнер выходит из бизнеса. Как определить стоимость его доли
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Снизились ли зарплаты в западных фармкомпаниях, оставшихся в России
Исследования
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи

Территориальные войска в Белоруссии начали формировать в 2011 году: тогда президент Александр Лукашенко подписал указ «Об утверждении положения о территориальной обороне Республики Беларусь».

В том же году было создано управление территориальной обороны, которое находится в подчинении начальника Генштаба. В задачи теробороны входят охрана объектов; выполнение отдельных боевых задач вместе с соединениями и воинскими частями вооруженных сил при отражении вооруженной агрессии; ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной территории; участие в усилении охраны участков государственной границы.

В августе Белоруссия вместе с Россией проводят совместные учения на территории республики, а также на полигоне Ашалук в Астраханской области. Цель маневров — повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении боевых задач, сообщили в Минобороны. До этого в Гомельской области, граничащей с Украиной, проходили мобилизационные учения с военными комиссариатами. Лукашенко заверял, что они не несут угрозы другим странам.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
Белоруссия учения Минск оборона
Материалы по теме
Белоруссия анонсировала «мобилизационные учения» у границы с Украиной
Политика
Лукашенко назвал ситуацию на границе напряженной «как 80 лет назад»
Политика
Лукашенко назвал российскую операцию на Украине «затянувшейся»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter