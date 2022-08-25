В Белоруссии анонсировали учения по «охране важных объектов» Минска
В Белоруссии 27 августа пройдут командно-штабные учения территориальной обороны Минска, сообщает Минобороны республики в Telegram.
Как заявил начальник управления территориальной обороны — замначальника Генштаба вооруженных сил Андрей Матиевич, во время маневров «будет отработан ряд вопросов по усилению охраны важных объектов в столице». Численность участников учений в Минобороны не привели.
РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны Белоруссии.
В ведомстве сообщили, что сейчас в стране продолжается проверка территориальных войск Минска. В частности, в четверг на Осиповичском полигоне они провели стрельбы из противотанковых пушек МТ-12, передает БелТА.
Первый этап проверки органов теробороны Минска проходил в январе, второй начался 9 августа. Как сообщал начальник Генштаба вооруженных сил Виктор Гулевич, мэру столицы Владимиру Кухареву поставили задачу по формированию территориальных войск Советского, Первомайского и Центрального районов с призывом более 300 военнообязанных.
Территориальные войска в Белоруссии начали формировать в 2011 году: тогда президент Александр Лукашенко подписал указ «Об утверждении положения о территориальной обороне Республики Беларусь».
В том же году было создано управление территориальной обороны, которое находится в подчинении начальника Генштаба. В задачи теробороны входят охрана объектов; выполнение отдельных боевых задач вместе с соединениями и воинскими частями вооруженных сил при отражении вооруженной агрессии; ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной территории; участие в усилении охраны участков государственной границы.
В августе Белоруссия вместе с Россией проводят совместные учения на территории республики, а также на полигоне Ашалук в Астраханской области. Цель маневров — повысить слаженность соединений и воинских частей при выполнении боевых задач, сообщили в Минобороны. До этого в Гомельской области, граничащей с Украиной, проходили мобилизационные учения с военными комиссариатами. Лукашенко заверял, что они не несут угрозы другим странам.