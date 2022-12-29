В Киеве заявили о готовности расследовать падение ракеты в Белоруссии

Ракета С-300, выпущенная со стороны Украины, была сбита белорусским ПВО в районе 10 часов утра, она упала в Брестской области. В Киеве не исключили, что ракета могла попасть на территорию Белоруссии из-за «интенсивной работы ПВО»

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Минобороны Украины оставляет за собой право «на оборону и защиту собственного неба», но готово провести расследование инцидента с падением ракеты на территории Белоруссии и пригласить для этого экспертов из стран, никаким образом не оказывающим поддержку России, сообщается на сайте ведомства.

Пресс-секретарь ВСУ Юрий Игнат ранее допустил, что в ходе интенсивной работы систем украинских ПВО одна из ракет могла попасть на территорию Белоруссии, передает УНИАН.

«В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе была и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать [попадание ракеты на территорию Белоруссии] нельзя», — сказал он.

По его словам, такие случаи уже были и «какие-то обломки могут попадать». В то же время он подчеркнул, что все это является следствием «российской агрессии и ракетных атак России».

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что утром над территорией страны была сбита ракета, выпущенная украинским зенитно-ракетным комплексом С-300. «Обломки [воздушной цели] обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — уточнили в ведомстве.

После этого в МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима и выразили протест. Также Минск потребовал от Киева провести расследование инцидента и не допустить повторения подобного в будущем.

Утром 29 декабря в Киеве и еще 12 областях Украины объявили воздушную тревогу. После этого в крупных городах Украины, среди которых Киев, Харьков и Львов, прогремели взрывы. Пресс-секретарь украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий позже уточнил, что в результате ракетных ударов были повреждены 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.