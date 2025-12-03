 Перейти к основному контенту
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева

Максим Прево
Максим Прево (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Предоставление Украине репарационного кредита за счет заблокированных активов России является наихудшим возможным вариантом, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

«Вариант с репарационным займом является наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда… Схема предоставления кредита на возмещение ущерба сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Это объясняет, почему мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования», — сказал Прево (цитата по «РИА Новости»).

Бельгийский премьер Барт де Вевер настаивает на предоставлении финансовых гарантий от ЕС, превышающих €140 млрд, которые можно было бы выплатить в течение нескольких дней на случай, если Россия подаст в суд, писало Politico. Он также хочет, чтобы срок этих гарантий превышал срок европейских санкций против Москвы. В качестве альтернативного варианта де Вевер предложил использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета блока, из которых, по его мнению, можно выделить €45 млрд. Это, по оценкам Еврокомиссии, должно покрыть финансовые потребности Украины в 2026 году. «Поспешное продвижение» репарационного кредита приведет к тому, что ЕС «фактически будет препятствовать заключению мирного соглашения», написал премьер в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщала Financial Times.

Материал дополняется

