Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева
Предоставление Украине репарационного кредита за счет заблокированных активов России является наихудшим возможным вариантом, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе.
«Вариант с репарационным займом является наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда… Схема предоставления кредита на возмещение ущерба сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Это объясняет, почему мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования», — сказал Прево (цитата по «РИА Новости»).
Бельгийский премьер Барт де Вевер настаивает на предоставлении финансовых гарантий от ЕС, превышающих €140 млрд, которые можно было бы выплатить в течение нескольких дней на случай, если Россия подаст в суд, писало Politico. Он также хочет, чтобы срок этих гарантий превышал срок европейских санкций против Москвы. В качестве альтернативного варианта де Вевер предложил использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета блока, из которых, по его мнению, можно выделить €45 млрд. Это, по оценкам Еврокомиссии, должно покрыть финансовые потребности Украины в 2026 году. «Поспешное продвижение» репарационного кредита приведет к тому, что ЕС «фактически будет препятствовать заключению мирного соглашения», написал премьер в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщала Financial Times.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили