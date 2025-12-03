Фон дер Ляйен ответила на опасения Бельгии из-за «репарационного» кредита
Европейская комиссия (ЕК) внимательно выслушала опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов при выдаче Киеву «репарационного» кредита и не оставит королевство в затруднительном положении, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она сказала об этом на пресс-конференции, на которой объявила о двух предложениях Брюсселя по помощи Киеву. Первый предполагает выдачу «репарационного» кредита, второй — финансирование за счет европейских заимствований, которые будут опираться на бюджет ЕС.
«У нас действуют очень надежные меры безопасности для защиты государств-членов и максимального снижения рисков», — сказала фон дер Ляйен (цитата по Bloomberg).
По ее словам, инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит». «Одно можно сказать наверняка: мы разделим бремя», — указала глава ЕК.
Как рассказала фон дер Ляйен, Еврокомиссия для предотвращения ответных мер России хочет запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов. Еще одна мера — бессрочная блокировка замороженных активов России. Это, как предлагается, будет сделано путем временного запрета на «любые прямые или косвенные переводы в пользу Центрального банка России» с помощью чрезвычайных полномочий Еврокомиссии, а не санкций, которые регулярно нужно продлевать при согласии всех стран ЕС, объясняет Financial Times.
Применение чрезвычайных полномочий предложено со ссылкой на статью 122 договора о функционировании ЕС, где речь идет о мерах в условиях экономических трудностей. Такой шаг может нарушать европейское законодательство, сказал FT неназванный европейский чиновник, пояснивший, что в ЕС «явно нет чрезвычайной экономической ситуации».
Бельгия неоднократно выступала против «репарационного» кредита с тех пор, как это предложение было озвучено в начале осени. Бельгийские власти предупреждают о репутационных рисках и судебных издержках. Большая часть российских активов находится в депозитарии Euroclear, базирующемся в Брюсселе. Против инициативы также выступают сам Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ).
В Кремле сравнили любые схемы с потенциальным использованием российских активов с воровством и пригрозили обратиться в суды. В Минфине заявляли, что подготовили ответные меры на случай, если ЕС воспользуется активами России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили