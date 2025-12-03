Фон дер Ляйен ответила на опасения Бельгии из-за «репарационного» кредита

ЕС не оставит Бельгию в затруднительном положении, обещает глава Еврокомиссии. Против «репарационного» кредита несколько раз выступил бельгийский премьер. Россия пригрозила судами при использовании ее активов

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Arco Longari / Reuters)

Европейская комиссия (ЕК) внимательно выслушала опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов при выдаче Киеву «репарационного» кредита и не оставит королевство в затруднительном положении, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она сказала об этом на пресс-конференции, на которой объявила о двух предложениях Брюсселя по помощи Киеву. Первый предполагает выдачу «репарационного» кредита, второй — финансирование за счет европейских заимствований, которые будут опираться на бюджет ЕС.

«У нас действуют очень надежные меры безопасности для защиты государств-членов и максимального снижения рисков», — сказала фон дер Ляйен (цитата по Bloomberg).

По ее словам, инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит». «Одно можно сказать наверняка: мы разделим бремя», — указала глава ЕК.

Как рассказала фон дер Ляйен, Еврокомиссия для предотвращения ответных мер России хочет запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов. Еще одна мера — бессрочная блокировка замороженных активов России. Это, как предлагается, будет сделано путем временного запрета на «любые прямые или косвенные переводы в пользу Центрального банка России» с помощью чрезвычайных полномочий Еврокомиссии, а не санкций, которые регулярно нужно продлевать при согласии всех стран ЕС, объясняет Financial Times.

Применение чрезвычайных полномочий предложено со ссылкой на статью 122 договора о функционировании ЕС, где речь идет о мерах в условиях экономических трудностей. Такой шаг может нарушать европейское законодательство, сказал FT неназванный европейский чиновник, пояснивший, что в ЕС «явно нет чрезвычайной экономической ситуации».

Бельгия неоднократно выступала против «репарационного» кредита с тех пор, как это предложение было озвучено в начале осени. Бельгийские власти предупреждают о репутационных рисках и судебных издержках. Большая часть российских активов находится в депозитарии Euroclear, базирующемся в Брюсселе. Против инициативы также выступают сам Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В Кремле сравнили любые схемы с потенциальным использованием российских активов с воровством и пригрозили обратиться в суды. В Минфине заявляли, что подготовили ответные меры на случай, если ЕС воспользуется активами России.