Война санкций
0

Фон дер Ляйен ответила на опасения Бельгии из-за «репарационного» кредита

Сюжет
Война санкций
ЕС не оставит Бельгию в затруднительном положении, обещает глава Еврокомиссии. Против «репарационного» кредита несколько раз выступил бельгийский премьер. Россия пригрозила судами при использовании ее активов
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Arco Longari / Reuters)

Европейская комиссия (ЕК) внимательно выслушала опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов при выдаче Киеву «репарационного» кредита и не оставит королевство в затруднительном положении, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она сказала об этом на пресс-конференции, на которой объявила о двух предложениях Брюсселя по помощи Киеву. Первый предполагает выдачу «репарационного» кредита, второй — финансирование за счет европейских заимствований, которые будут опираться на бюджет ЕС.

«У нас действуют очень надежные меры безопасности для защиты государств-членов и максимального снижения рисков», — сказала фон дер Ляйен (цитата по Bloomberg).

По ее словам, инициатива предусматривает «надежную гарантию» для «покрытия любого ущерба любому государству-члену, вносящему вклад в кредит». «Одно можно сказать наверняка: мы разделим бремя», — указала глава ЕК.

Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России
Политика
Дмитрий Песков

Как рассказала фон дер Ляйен, Еврокомиссия для предотвращения ответных мер России хочет запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов. Еще одна мера — бессрочная блокировка замороженных активов России. Это, как предлагается, будет сделано путем временного запрета на «любые прямые или косвенные переводы в пользу Центрального банка России» с помощью чрезвычайных полномочий Еврокомиссии, а не санкций, которые регулярно нужно продлевать при согласии всех стран ЕС, объясняет Financial Times.

Применение чрезвычайных полномочий предложено со ссылкой на статью 122 договора о функционировании ЕС, где речь идет о мерах в условиях экономических трудностей. Такой шаг может нарушать европейское законодательство, сказал FT неназванный европейский чиновник, пояснивший, что в ЕС «явно нет чрезвычайной экономической ситуации».

Бельгия неоднократно выступала против «репарационного» кредита с тех пор, как это предложение было озвучено в начале осени. Бельгийские власти предупреждают о репутационных рисках и судебных издержках. Большая часть российских активов находится в депозитарии Euroclear, базирующемся в Брюсселе. Против инициативы также выступают сам Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В Кремле сравнили любые схемы с потенциальным использованием российских активов с воровством и пригрозили обратиться в суды. В Минфине заявляли, что подготовили ответные меры на случай, если ЕС воспользуется активами России.

