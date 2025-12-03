Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе

Фон дер Ляйен: решение об экспроприации активов России примут без консенсуса

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Чтобы принять решение об экспроприации активов России для помощи Украине не нужно обязательное согласие всех стран — членов Евросоюза, его примут квалифицированным большинством, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов», — сказала она.

Коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, который подразумевает экспроприацию активов России. Решение об экспроприации будет обсуждаться на Совете ЕС в декабре.

Еврокомиссия разработала также второй, альтернативный, вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).

Эти решения, по словам фон дер Ляйен, позволят покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года.

Материал дополняется