Фон дер Ляйен описала процедуру экспроприации активов России в Европе
Чтобы принять решение об экспроприации активов России для помощи Украине не нужно обязательное согласие всех стран — членов Евросоюза, его примут квалифицированным большинством, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это решение может быть принято квалифицированным большинством голосов», — сказала она.
Коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, который подразумевает экспроприацию активов России. Решение об экспроприации будет обсуждаться на Совете ЕС в декабре.
Еврокомиссия разработала также второй, альтернативный, вариант финансирования Украины — заимствования, которые будут опираться на бюджет ЕС («резервный фонд»).
Эти решения, по словам фон дер Ляйен, позволят покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года.
Материал дополняется
