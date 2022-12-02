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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным

Белый дом: заявление Байдена о готовности к переговорам не означает изменения позиции США
Байден накануне заявил, что готов к переговорам с Путиным при соблюдении ряда условий. В Белом доме отметили, что позиция США по Украине не изменилась, и указали, что только Киев может инициировать мирные переговоры
Фото: Joshua Roberts / Getty Images
Фото: Joshua Roberts / Getty Images

Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине не означает изменения позиции США, заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

По его словам Байден не намерен говорить с президентом России «прямо сейчас», поскольку только президент Украины Владимир Зеленский может быть инициатором переговоров по мирному урегулированию.

В то же время Вашингтон не считает, что Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам, отметил Кирби.

Накануне, 1 декабря, Байден заявил о готовности поговорить со своим российским коллегой после консультаций с союзниками по НАТО, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Однако он не планирует разговаривать с Путиным в ближайшее время.

Последний раз Путин и Байден общались по телефону 12 февраля, а встречались 16 июня в Женеве. 7 декабря прошлого года состоялась встреча двух президентов в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов Байдена заявил, что уход российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров. «США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — добавил он.

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Россия и Украина после начала спецоперации провели несколько раундов переговоров как очно, так и в онлайн-формате, однако к началу лета контакты почти прекратились. Зеленский после присоединения к России четырех регионов в конце сентября полностью отказался от переговоров, пока президентом России остается Владимир Путин. Позднее он заявил, что готов предложить «публичную форму переговоров», в Кремле на такой формат не согласились.

Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать? Подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия; наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — говорил в октябре Путин. В МИДе при этом подчеркивали, что Москва согласна на диалог без предварительных условий.

Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным
Белый дом объяснил слова Байдена про готовность к переговорам с Путиным

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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