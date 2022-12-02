Кремль ответил на условия Байдена для переговоров по Украине

США не признают новые территории в составе России и требуют покинуть Украину, это осложняет «поиск почвы для взаимного обсуждения», сказал Дмитрий Песков.

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден назвал условием переговоров с Москвой по Украине уход российских военных, и это «осложняет поиск почвы для обсуждения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Он считает, что это (уход России) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — сказал Песков.

Президент России «был открыт для переговоров с целью обеспечить наши интересы», напомнил Песков. Он пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ. «Взаимности инициатива не получила», — указал пресс-секретарь президента.

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