Кремль ответил на условия Байдена для переговоров по Украине
Президент США Джо Байден назвал условием переговоров с Москвой по Украине уход российских военных, и это «осложняет поиск почвы для обсуждения», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Он считает, что это (уход России) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — сказал Песков.
Президент России «был открыт для переговоров с целью обеспечить наши интересы», напомнил Песков. Он пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ. «Взаимности инициатива не получила», — указал пресс-секретарь президента.
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