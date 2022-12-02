Премьер Финляндии указала на «слабость» Европы без поддержки США

Санна Марин указала на «недостаточную силу» ЕС без поддержки США и отметила, что именно Вашингтон поставляет больше всего оружия и финансовой помощи «воюющей» Украине. Она призвала ускорить развитие оборонной промышленности в ЕС

Санна Марин (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа сама по себе, без помощи США, недостаточно сильна. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, выступая в Институте Лоуи в Сиднее.

«Буду откровенной, предельно честной: Европа прямо сейчас недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединенных Штатов», — сказала она (цитата по Yle).

Премьер пояснила, что именно США на протяжении всего конфликта предоставили Украине больше всего военной, финансовой и гуманитарной помощи. В то же время, по ее мнению, ЕС необходимо усилить поддержку Киева и укрепить собственную оборонную промышленность.

Она также полагает, что разрешение конфликта должно закончиться переговорами, однако «исключительно на условиях Украины». «Нам следовало бы прислушаться к нашим прибалтийским и польским друзьям гораздо раньше», — добавила Марин.

После начала спецоперации на Украине Финляндия поддержала антироссийские санкции и начала поставлять Украине военное оборудование. По подсчетам на середину ноября, Хельсинки поставили Киеву вооружений на €160,4 млн.

Кроме этого, Финляндия вместе со Швецией в мае подали заявку на вступление в НАТО. Тогда США заявили о готовности обеспечить безопасность этих стран. Против присоединения двух государств к НАТО выступила Турция, обвинив Хельсинки и Стокгольм в предоставлении убежища членам Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. 28 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о сохранении претензий к участию Швеции и Финляндии в НАТО.

МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В то же время президент России Владимир Путин говорил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает непосредственной угрозы, однако расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию» со стороны России.