Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россия никогда не угрожала никому ядерным оружием и придерживается исключительно логики сдерживания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что на прошедшей в Вене конференции государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия в контексте украинских событий прозвучали заявления о «взаимных угрозах применения ядерного оружия» и «ядерном шантаже» со стороны России.

«Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит», — сказала она.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) — международное соглашение о запрете разработки, производства, использования и транспортировки ядерного оружия. Его подписали 86 государств, ратифицировали 65. Среди участников договора нет ни одной страны с ядерным оружием, включая Россию, США, Великобританию, Францию и другие.

27 февраля, спустя несколько дней после начала военной операции на Украине, российский президент Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России, в том числе с применением ядерного оружия. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении этого приказа. В начале июня Путин сообщил, что Россия не угрожает никому ядерным оружием.

Об угрозах ядерной войны на фоне событий на Украине заявляли и в России, и на Западе. Глава МИД Сергей Лавров называл такие риски «существенными». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любой исход событий на Украине не станет поводом для использования ядерного оружия.

В Пентагоне называли риторику о возможности ядерной войны «опасной», а в Белом доме предложили сократить число высказываний на эту тему.