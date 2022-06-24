Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 16:01
Вице-канцлер ФРГ признался в экономии на душе из-за российского газа Политика, 23:02
Овечкин назвал сбывшейся мечтой предстоящий матч за футбольное «Динамо» Спорт, 22:56
Французский Генштаб усомнился в захвате САУ Caesar российской армией Политика, 22:56
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 22:51
Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием Политика, 22:49
МИД увидел «освоение пространства СНГ» в статусе кандидата в ЕС для Киева Политика, 22:44
У призера Олимпиады украли два велосипеда стоимостью $8 тыс. Спорт, 22:40
Блинкен допустил встречу с Лавровым на саммите G20 Политика, 22:38
Байден заявил о переносе США «на 150 лет назад» из-за решения об абортах Политика, 22:29
В Москве полиция задержала участников «Бауманских тазов» Общество, 22:22
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 22:15
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перешел в «Сочи» Спорт, 22:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:07
УЕФА запретил проводить матчи в Приднестровье из-за ситуации на Украине Спорт, 21:51

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

Захарова заявила, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Россия никогда не угрожала никому ядерным оружием и придерживается исключительно логики сдерживания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что на прошедшей в Вене конференции государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия в контексте украинских событий прозвучали заявления о «взаимных угрозах применения ядерного оружия» и «ядерном шантаже» со стороны России.

«Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит», — сказала она.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) — международное соглашение о запрете разработки, производства, использования и транспортировки ядерного оружия. Его подписали 86 государств, ратифицировали 65. Среди участников договора нет ни одной страны с ядерным оружием, включая Россию, США, Великобританию, Францию и другие.

27 февраля, спустя несколько дней после начала военной операции на Украине, российский президент Владимир Путин приказал привести стратегические силы сдерживания (ССС) в особый режим боевого дежурства. Эти силы предназначены для сдерживания агрессии против России, в том числе с применением ядерного оружия. На следующий день министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении этого приказа. В начале июня Путин сообщил, что Россия не угрожает никому ядерным оружием.

Об угрозах ядерной войны на фоне событий на Украине заявляли и в России, и на Западе. Глава МИД Сергей Лавров называл такие риски «существенными». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что любой исход событий на Украине не станет поводом для использования ядерного оружия.

В Пентагоне называли риторику о возможности ядерной войны «опасной», а в Белом доме предложили сократить число высказываний на эту тему.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Теги
ядерное оружие Мария Захарова Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Совфеде назвали глупостью слова немецкого генерала о ядерном ударе
Политика
Посольство отвергло обвинения США в «бряцании ядерным оружием»
Политика
Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter